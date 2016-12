A Milano una nuova ciclabile: Expo è anche natura e sport

Dopo il grande successo del LET 3 ('Arte, Storia e Agricoltura’) e del LET 4 ('Terre d’Acqua e Cascine’) - rispettivamente a Ovest e a Sud di Milano – è ora la volta del LET 1 ('Ville Storiche e Groane'), uno splendido percorso cicloturistico ad anello a Nord Ovest di Milano, un itinerario all'insegna della natura e della storia, a due passi dalla città.



LET è l'acronimo di Landscape Expo Tour, il progetto voluto da Fondazione Cariplo e realizzato da AIM con studio LAND Milano in occasione di Expo 2015, destinato ad arricchire in modo permanente la fruizione dei territori intorno a Milano, ormai parte della grande Milano Area Metropolitana. Gli itinerari coprono una distanza compresa tra i 12 e i 36 km e permettono di riscoprire paesaggi agricoli, boschi, corsi d'acqua, centri storici, ville e chiese del territorio milanese. Il LET 1-Est, appena allestito, ha una lunghezza di 25 chilometri: domenica 7 giugno ci si ritrova alle ore 10.00 alla stazione di Garbagnate Milanese (si può portare la propria bici o trovarne una su prenotazione), e ci si dirige alla scoperta del Parco delle Groane, un'area naturalistica di oltre 3000 ettari tra querceti, pinete, brughiere e specchi d'acqua, e delle Ville storiche della zona, pedalando anche lungo il Villoresi.



La manifestazione è aperta a tutti i patiti della bici, grandi e piccoli, ma anche a maratoneti e ad amanti delle passeggiate a piedi. Non è necessario compiere l'intero percorso e si può approfittare di una pausa di ristoro con il risotto servito nel giardino di Villa Verzolo Monzini. Si pedalerà, e si camminerà, anche in caso di maltempo.



Il Programma:

10.00 - Ritrovo alla stazione di Garbagnate – Parco delle Groane: consegna bici e partenza

11.00 - Arrivo a Villa Arconati "Il Castellazzo": rinfresco e visita

13.00 - Ristoro nel giardino di Villa Verzolo Monzini . Biblioteca di Senago: risotto con bevande ( 5 euro)

14.00 – Attraversata della pineta e dei boschi del Parco delle Groane, infine rientro a Garbagnate



Come raggiungere la stazione di Garbagnate-Parco delle Groane:

In treno

ore 9:32 da Milano Cadorna (linea S3)

ore 9:13 da Milano Garibaldi Passante (linea S1)

In auto

Parcheggio della stazione di Garbagnate



Per partecipare

Per confermare la partecipazione o prenotare la bici inviare una mail a: lets-bike@koinecoopsociale.it oppure telefonare al 339 2659230



Tutte le informazioni sulla manifestazione e sul progetto LET sono disponibili nel sito www.let-milano.com, in italiano e in inglese, e nella pagina facebook dedicata al LET 1.



Per conoscere le condizioni meteo in tempo reale visita www.meteo.it.