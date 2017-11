A Milano tre giorni con G! come giocare

Ideata e promossa da Salone Internazionale del Giocattolo, società di servizi di Assogiocattoli, per diffondere la conoscenza dei prodotti e la cultura del gioco, la manifestazione raggiunge il significativo traguardo della decima edizione, conquistando il primato in Italia per partecipazione di aziende (oltre cento nell’edizione 2016), e come vetrina di eccellenza per un settore che gode di ottima salute. G! come giocare si ripropone con tante sorprese, nuovi contenuti, nuove partnership e un nuovo padiglione tutto da scoprire.



Le famiglie italiane non rinunciano ad acquistare giocattoli per i propri figli, soprattutto a Natale, ma sono sempre più attente ed esigenti quando si tratta di scegliere le attività da proporre ai più piccoli. G! come giocare per rispondere a queste esigenze: il Salone offre non solo divertimento, ma anche momenti per condividere e promuovere la cultura del gioco grazie alla partnership con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, presente con esperti a disposizione e attività pensate appositamente per bambini e famiglie.



Tutto lo spazio espositivo, dalle luci alla musica passando per gli allestimenti, anticipa l’atmosfera natalizia, con la possibilità, per grandi e piccini, di imbucare la propria letterina nel vero Post Office di Babbo Natale. Oltre ai grandi classici e alle aziende del settore che trasformano il padiglione 3 in un magico mondo di divertimento, ci sono tante novità, grazie al raddoppio della aree espositive, con l’inserimento di uno spazio interamente dedicato all’intrattenimento. Il padiglione 4 è il magico scenario in cui si esibiscono artisti della fantasia e dell'impossibile, i quali si alternano nel proporre giochi e momenti di intrattenimento. L’intera area espositiva del padiglione può essere esplorata a bordo del trenino magico, con fermate in corrispondenza delle principali attrazioni e soste a prova di selfie nelle quattro scenografie natalizie create ad hoc: Area Polare, Area Toys, Area Fantasy e Area Food. Ci sono Albus, l'associazione Rise up e la compagnia Eclips, con acrobati aerei e terrestri, giocolieri e burattinai. E domenica 19, a partire dalle 16.30, sul palco centrale arrivano Maggie Davis (Emanuela Rei) e Bianca Lussi (Giorgia Boni), protagoniste della serie televisiva Maggie e Bianca Fashion Friends, nuovo fenomeno cult in voga tra gli adolescenti italiani, con il loro travolgente entusiasmo e l'energia delle loro canzoni.

Tutte le informazioni sono sul sito http://gcomegiocare.it/



G! come giocare

7-19 novembre

Fiera Milano City – Padiglioni 3 e 4

Orari: 9.30- 19.30

Biglietto Singolo Intero 8 Euro

Biglietto Singolo Ridotto (3-12 anni) 3 Euro

Bambini 0-2 anni Gratuito