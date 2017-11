A Milano il panettone è un re

Sabato 25 e domenica 26 novembre Milano festeggia “ Re Panettone” , il dolce natalizio per eccellenza e simbolo stesso della città. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è l’occasione ideale per scoprire le migliori preparazion i e tante curiosità legate alla deliziosa golosità. L’ingresso è libero . Sono in programma assaggi gratuiti e la presenza dei 40 migliori produttori artigianali che mettono in vendita le loro creazioni. E, dopo l’edizione milanese, Re Panettone si sposta a Napoli sabato 2 e domenica 3 dicembre.

La decima edizione della dolce kermesse propone alcune novità, tra cui la nuova location di Fabbrica Orobia 15, nel nuovo distretto arte-cultura-moda di Milano. Il cuore pulsante della manifestazione, ideata e organizzata da Stanislao Porzio, è l’esposizione di panettoni artigianali d’eccellenza, per promuoverne la qualità. L’edizione 2017 vede poi il lancio della Certificazione Re Panettone®, che si propone di offrire agli estimatori prodotti freschi, naturali e artigianali, sia in occasione dell’evento, sia nel resto dell’anno, presso le sedi dei pasticcieri che aderiscono all’iniziativa. I prodotti certificati sono riconoscibili tutto l’anno grazie a un bollo con ologramma.



L’apertura della kermesse sabato 25 novembre si accompagna a un’altra novità di questa edizione, la Notte Bianca del Panettone. L’apertura della manifestazione si protrae fino alle 2.00 di domenica 26, per dare spazio ad aperitivi, cena e cocktail, accompagnati da panettoni salati e altre specialità. Durante la kermesse i panettoni vengono venduti al presso bloccato di 25 euro al kg.



Sono poi in programma le Prove d’Artista, una serie di lezioni di pasticceria lievitata della durata di 45-50 minuti ciascuna, in cui anche i dilettanti di livello possono imparare a preparare in casa il loro panettone. Le lezioni hanno il costo di 10 Euro se si prenota in anticipo, mentre sono gratuite per i posti rimasti liberi.



I bambini, ovvero i pasticceri di domani, hanno uno spazio riservato a loro nei Laboratori Crescendo: i piccoli pasticceri dagli 8 ai 13 anni possono mettere le mani in pasta con zucchero, farina e lievito, sotto la guida esperta dei grandi Maestri Pasticcieri presenti alla manifestazione. I Laboratori sono articolati in quattro sessioni della durata di un’ora e mezza circa ciascuna, suddivise tra le giornate di sabato e domenica, accessibili a un massimo di 20 bambini alla volta. La quota di partecipazione è di 10 Euro a bambino.



Da non perdere poi è il Premio "I PanGiuso", che incorona il miglior panettone e il miglior lievitato innovativo: c'è poi un divertente gioco a quiz e gli incontri del pubblico con addetti ai lavori. Ma Re Panettone premia anche i dilettanti di talento e la loro migliore pasticceria lievitata, con il premio "Il Miglior Panettone Fatto in Casa".



Informazioni: ​www.repanettone.it