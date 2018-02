A Milano c’è la BIT, Borsa internazionale del Turismo

Rispetto alla passata edizione la lista degli espositori istituzionali si fa più nutrita: quest’anno sono presenti, tra gli altri, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, territori destinati a trovarsi sotto i riflettori in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, occasione per riscoprire luoghi e percorsi di grande suggestione. Di nuovo presente anche l’Emilia Romagna, regione che combina l’offerta di mare, wellness e divertimento della Riviera e città d’arte come Bologna, Ferrara o Parma. Tra le regioni del Centro-Sud spicca il Molise, un vero microcosmo in cui si incontrano climi, atmosfere e sapori di Nord e Sud, Adriatico e Appennino. In primo piano anche la Sardegna, che si propone di valorizzare al massimo beni culturali e archeologici, oltre alle ben note destinazioni balneari.



Per quanto riguarda l’estero, dopo alcune edizioni di assenza, ritornano due destinazioni super classiche, le Canarie, che offrono oltre a sole e mare, anche escursioni e paesaggi unici; e le Maldive, meta da sogno per eccellenza e paradiso tropicale che sposa con sempre maggior convinzione il tema delle vacanze naturali e sostenibili. Tra le destinazioni emergenti spiccano le Azzorre e, nella zona Euromediterranea, l’Algeria, alternativa ideale per una vacanza mare e sole, Giordania, Israele e Tunisia, che ampliano i loro spazi espositivi. La Russia addirittura il suo spazio, confermandosi meta in forte crescita nelle preferenze dei viaggiatori internazionali.



Sempre nel settore estero spiccano Cuba, con le sue spiagge candide e il fascino storico dell’Avana; Sri Lanka, sospeso tra mari cristallini, templi buddisti e natura selvaggia; Turchia, con il suo mix unico di culture, percorsi archeologici e religiosi, mare e natura. Tra le destinazioni emergenti sono da segnalare le presenze di Guatemala, molto apprezzato tra i viaggiatori che avvertono il fascino dei Maya del Centroamerica, e l’Argentina, dalle pampas del Nord ai ghiacci della Patagonia passando per Buenos Aires, la metropoli più europea d’America. Dall’Asia arriva il Giappone, amatissimo dai viaggiatori che apprezzano la vacanza culturale, con le sue vie di pellegrinaggio buddiste e scintoiste,ma anche da chi apprezza il mare, proposto nella moltitudine di isole piene di fascino. Da visitare anche lo stand del Bangladesh, famoso per i festival e la varietà gastronomica che ne riflettono la diversità culturale e religiosa. L’area Europa vede in evidenzia la Moldavia, nuova destinazione dell’Est in cui l’anima slava incontra l’eredità latina dell’etnia romena. In particolare, ancora dall’estero, in forte crescita nell’edizione 2018 la presenza degli Stati Uniti.



Il turismo più consapevole guarda all’Africa, ad esempio, all'Etiopia, uno dei Paesi del continente con la storia e la cultura più antiche, e al Centro-Sudamerica grazie a mete alternative ai tour classici come lo Stato brasiliano del Cearà, ideale per le vacanze naturalistiche per gli appassionati di windsurf o kitesurf.



Segnaliamo inoltre l’area A Bit of Taste, dedicata al turismo enogastronomico, animata tra le altre cose da due cucine con coinvolgenti show-cooking e approfondimenti su prodotti e tradizioni. I Love Wedding raccoglie invece le proposte per i neo-sposi. Tra le iniziative più accattivanti spicca il photo booth, area i cui scattare un selfie con bellissimi abiti da sposa e da cerimonia.



Per informazioni aggiornate: www.bit.feramilano.it.