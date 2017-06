A Mantova rivive la convivialità dei Gonzaga

L’iniziativa, promossa e organizzata a Palazzo Te dal Comune di Mantova, dal Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, è parte integrante del cartellone di eventi speciali dedicati a Ea(s)t Lombardy, European Region of Gastronomy. Il prestigioso riconoscimento internazionale è all’origine di un programma di valorizzazione del ricco patrimonio fatto di materie prime eccellenti e ristorazione di qualità della Lombardia Orientale costituita dalle terre comprese fra Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Il progetto #EATMANTUA si propone di far conoscere e trasformare in patrimonio collettivo la tradizione storica di rapporto con la terra e con la natura, la capacità di produrre materie prime di grande qualità, le numerose storie individuali e sociali che oggi compongono il primato di Mantova e del suo territorio nel campo enogastronomico,.



Tra i numerosi eventi in calendario spiccano la tavola rotonda con esperti di profilo internazionale e la riedizione di un volume di grande importanza storico-culturale in programma a giugno insieme al Festival della pasticceria tradizionale mantovana; ci sono poi le serate di fine estate con cene-evento, arte, musica e cuochi europei che propongono garden food nei giardini di Palazzo Te.



La manifestazione si apre venerdì 23 giugno alle ore 18 nel Cortile d’Onore di Palazzo Te. con l’evento “Cucina mantovana di principi e di popolo” Giancarlo Malacarne, uno dei massimi esperti della storia rinascimentale mantovana, illustra al pubblico la riedizione (Skira) del volume Cucina Mantovana di Principi e di Popolo, scritto nel 1962 da Gino Brunetti, pseudonimo di don Costante Berselli, prete intellettuale scampato a Dachau, che ha ispirato il titolo della rassegna. Alla presentazione intervengono Stefano Baia Curioni, Presidente Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, Stefano Benetti, Direttore Musei Civici e Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova. A seguire, alle 19, il talk “La cucina mantovana e l’Europa”: sotto la guida del gastronauta Davide Paolini, importanti cuochi ed esperti del settore mottono a confronto le tradizioni culinarie mantovane con la cucina contemporanea. Lo storico Giancarlo Malacarne guida il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’evoluzione della cucina mantovana nel tempo, mentre Massimo Montanari, storico dell’alimentazione, giornalista, docente universitario e saggista, ci parla del rapporto tra cibo, economia, cultura e identità. Lo chef stellato Gualtiero Marchesi guida invece i partecipanti in un colto e saporito excursus sulla cucina italiana del’900. Antonio Santini del ristorante Dal Pescatore traccia un quadro sulla cucina mantovana contemporanea dal punto di vista di chi in una cucina sta tutti i giorni, mentre Roberta Garibaldi, direttore scientifico di East Lombardy, analizza le possibilità future delle cucine locali nel contesto europeo. Infine Luca Marchini, presidente italiano di JRE Jeunes Restaurateurs, l’associazione che riunisce i migliori e più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia europea, spiega il rapporto tra i giovani e la cucina italiana. Conclude la serata un prelibato banchetto ispirato a piatti e ricette illustrate in “Cucina Mantovana di Principi e di Popolo” a cura dell’Accademia Gonzaghesca degli Scalchi con una ricca proposta del Consorzio Vini Mantovani. L’ingresso di tutti gli eventi della giornata è libero e aperto a tutti.



Sabato 24 giugno si svolge il Festival della Pasticceria tradizionale mantovana; a partire dalle ore 10 alle Fruttiere di Palazzo Te le pasticcerie di Mantova allestiscono un ricco buffet di dessert e dolci tipici aperto gratuitamente al pubblico. Ciascuna pasticceria è invitata a realizzare tre dolci della tradizione mantovana con ricette selezionate da Gian Carlo Malacarne e un “dolce dimenticato”. Si possono così assaggiare nuovamente dolci ottocenteschi e dei primi anni del Novecento ormai spariti dalle tavole, come il Talismano della Felicità, crocchetta fritta di crema, o una fetta di Bocca di Dama, una torta a base di mandorle, o ancora la Torta alla Gabinet fatta con savoiardi, amaretti e uva spagna.



Alle 11 nella Sala Polivalente è in programma la tavola rotonda L’Originalità della pasticceria mantovana nella storia della pasticceria italiana, moderata da Davide Paolini con: Iginio Massari, Maestro e fondatore dell’accademia dei Maestri Pasticceri Italiani; Gaetano Martini del ristorante Il Cigno; Carlo Dal Ceré della pasticceria La Deliziosa e Giancarlo Malacarne.



Dal 26 agosto al 10 settembr si svolge la seconda tappa di #EATMANTUA con “Il giardino dei sapori”. Il cibo di strada entra nel giardino dell’Esedra per dare vita a originali degustazioni di Garden Food. Grazie ai JRE Jeunes Restaurateurs, ogni weekend un giovane cuoco interpreterà piatti e prodotti tipici mantovani realizzando originali cene a tema di qualità. Il tutto sarà accompagnato da eventi musicali e innovativi cocktail show.



L’iniziativa, nell’ambito di East Lombardy, è promossa e organizzata dal Comune di Mantova, dal Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, con il sostegno della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Mantova e della Fondazione Cariverona, con il supporto dello sponsor Mantova Outlet Village.



Per ulteriori informazioni: www.mantova2017.it