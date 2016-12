24 marzo 2015 A Lonato, una Pasquetta a misura di famiglia Acrobati, clown e giochi alternativi: ecco il picnic per un Lunedì dell'Angelo veramente alternativo alla Rocca visconteo veneta sul Garda Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Festa per grandi e piccoli, il giorno di Pasquetta, alla Rocca Visconteo-veneta di Lonato del Garda (Brescia). Il 6 aprile, Lunedì dell'Angelo, il castello spalancherà i battenti per tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata all’insegna dello svago e della tradizione che, come si sa, vuole la Pasquetta riservata ai picnic all'aperto, ai giochi e alla famiglia.

Armatevi di plaid e tovaglie: sui grandi spazi verdi della Rocca di Lonato il giorno di Pasquetta, fra la degustazione di una prelibatezza e l'altra, si potrà godere dello splendido panorama e dell'aria frizzante della collina in fiore, il tutto condito da animazione di alto livello. Durante tutta la giornata, i bambini saranno infatti intrattenuti dai truccabimbi e dalla magia dei burattini e delle marionette della Compagnia Il Cerchio Tondo che con lo spettacolo Albero svelerà i segreti del magico mondo delle piante. Per far conoscere la natura sarà organizzata una Caccia al tesoro botanica durante la quale i bambini scopriranno le specie che crescono spontanee sulle mura del castello e raccoglieranno semi, fiori e foglie che verranno poi utilizzati nell’attività creativa Stampa e colora con le piante.



Un piccolo circo in movimento - Nei prati del quartiere principale della Rocca, bambini e genitori potranno cimentarsi in giochi originali di abilità creati dal maestro catalano Joan Rovira. Per stupire gli spettatori di tutte le età, gli animatori creeranno bolle di sapone giganti e intratterranno il pubblico con spettacoli di abilità. Grande finale poi, con lo spettacolo Piccolo circo mobile dove gli acrobati incanteranno il pubblico grazie a magie e clownerie in un mix fantastico ed affascinante. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Il grande padiglione eventi situato nel Quartiere Principale della Rocca verrà infatti trasformato per l'occasione in area giochi e picnic, con una serie di allestimenti che delimiteranno le zone di gioco e degli spettacoli.



Un po' di storia - In quest’occasione, si potrà approfittare anche per visitare la Casa - Museo del Senatore Ugo Da Como, con i suoi venti ambienti completamente arredati, le splendide collezioni storico-artistiche (dipinti, arredi lignei, sculture e maioliche) e la meravigliosa Biblioteca con oltre 50.000 volumi (codici miniati, incunaboli e rarità bibliografiche).



Per informazioni: www.fondazioneugodacomo.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita: www.meteo.it