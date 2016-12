A Lido di Classe il Festival Naturae

Una natura incontaminata , splendide spiagge con soffici dune, pinete rigogliose un tempo amate da Dante Alighieri e oggi patrimonio ambientale del Parco del delta del Po : per promuovere e far conoscere queste bellezze , Lido di Classe, in provincia di Ravenna, invita a partecipare al Festival Naturae, una settimana ricca di eventi, proiezioni di film all'aperto, concerti, mostre, ma anche escursioni, laboratori, degustazioni di eccellenze enogastronomiche. Si comincia sabato 23 luglio e si prosegue fino a domenica 31.

Il festival si apre a Lido di Classe, ma coinvolge anche altre location “naturali”, tra cui la Riserva Naturale della Duna Costiera Ravennate e della Foce del Torrente Bevano, il Cinema Arena del Sole, il Giardino Selvatico, il Parco del Delta del Po e Ravenna.



Dopo l’anteprima di sabato 23, con un concerto all’alba dedicato al mare e al vento presso la spiaggia 30 di viale Caboto, ogni singola giornata è dedicata a un tema specifico, sempre correlato alla natura e al rapporto che l’uomo ha con essa.Ad esempio la giornata di mercoledì 27 è dedicata al wellness nella natura, con escursioni, passeggiate a cavallo e running in pineta. Giovedì 28 si pensa alla poesia, con incontri letterari ed escursioni guidate in bicicletta. Venerdì 29 al mattino ci si dedica alla piadina romagnola, per imparare a prepararla, cuocerla e mangiarla, mentre il pomeriggio l’Area verde Cinema Arena del Sole ospita l’evento “Love my dog” dedicato al tema degli animali negli spazi pubblici. Il sabato è dedicato ad alcuni appuntamenti sportivi, escursioni in canoa e birdwatching, mentre domenica 31 alle ore 17.30 c’è il concerto live con Giacomo Toni, piano e voce, alla Foce del Bevano.



La manifestazione è organizzata dall'associazione Solaris, in collaborazione con il Comitato Cittadino di Lido di Classe, l'Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, la Circoscrizione di Castiglione di Ravenna, l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina del Corpo Forestale dello Stato, il Parco Regionale del Delta del Po, e la Ricicloofficina di Ravenna.



Il programma completo degli appuntamenti è online sul sito www.festivalnaturae.it.