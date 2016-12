20 gennaio 2015 A Genova due incontri in “vecchio stile” Antiqua e Antiqua in Museo sono un doppio appuntamento per tutti gli appassionati tra 60 antiquari, un percorso museale e studenti dell’Accademia Ligustica. Tweet google 0 Invia ad un amico

17:18 - Fino a domenica 25 gennaio Genova è l'occasione per fare un tuffo nel passato grazie ad Antiqua e Antiqua in Museo, la rassegna di antiquariato che, grazie alla collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti, offre la possibilità di riscoprire i tesori del Museo dell’Accademia e uno scrigno della pittura genovese dal’300 al ‘900 ospitato nel palazzo di piazza De Ferrari.

"Antiqua", giunta alla 21^ edizione, è la rassegna di antiquariato in programma alla Fiera di Genova fino a domenica 25 gennaio. Grande protagonista di questa edizione è la pittura ligure. Tra i molti dipinti in mostra nel padiglione Blu, una sfavillante veduta di Boccadasse del 1890 di Andrea Figari e un famosissimo paesaggio di Ernesto Rayper, uno dei capolavori assoluti di Oscar Saccorotti, “Circo equestre”. E ancora splendide vedute della vecchia Genova e delle riviere: Camogli, Rapallo, Santa Margherita, Varigotti, Portofino, Nervi e Prà. E poi le marine e i caratteristici dipinti ambientati nel porto di Genova firmati da Sacheri, Pennasilico, Bevilacqua, Discovolo, Luxoro e da altri grandi artisti liguri.



Per l'occasione il padiglione Blu del quartiere fieristico genovese mette in mostra mostra arredi, argenti, gioielli, vetri, porcellane e una numerosa varietà di dipinti della scuola ligure. Il piano superiore ospita sessanta espositori provenienti da tutta Italia offrono agli appassionati un'immersione nell’antiquariato di qualità, in un mix di epoche e di stili dove i visitatori hanno l’opportunità di ammirare opere d’arte di assoluto valore.



“Antiqua in Museo”, invece, è l’esposizione di opere di particolare pregio prestate per l’occasione al Museo da alcuni degli antiquari espositori in Fiera: una selezione di quindici pezzi tra i quali spiccano la croce astile in argento sbalzato e cesellato marchio "Torretta 1766" e il piatto in maiolica decorazione scenografia barocca con soggetto raffigurato "Diana trasforma Atteone in cervo" della seconda metà del XVII secolo marchiato "Stemma di Savona”.



Inoltre, all’interno di Antiqua, viene allestito un percorso museale curato dall’Accademia Ligustica di Belle Arti dedicato a “I simboli nell’arte ” da sempre oggetto di studio e interpretazioni differenti. Attraverso riproduzioni e focus di opere particolarmente significative del Museo si analizzano alcuni aspetti interessanti e curiosi.



L’orario è nei fine settimana dalle ore 10 alle 20; da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 10 Euro (8 euro il ridotto) e vale anche per l’ingresso al Museo dell’Accademia Ligustica che per l’occasione osserva lo stesso orario di apertura di Antiqua.

