A Gardaland Halloween è già magico

Gardaland è addobbato con scenografie da paura: zucche, streghe e ragnatele giganti sono disseminate in lungo e in largo. Tra le oltre 30 attrazioni del parco riecheggiano suoni inquietanti e agghiaccianti e, dietro ogni angolo, spiriti malefici sono pronti a spaventare chiunque osi passargli accanto. Tra le tante scenografie c'è anche un tetro cimitero. Anche Prezzemolo, circondato da teschi danzanti, è pronto per accogliere grandi e piccini all'ingresso del Parco sulle note del ballo Welcome: it's Halloween!.



Tantissimi gli show da vivere e apprezzare durante le giornate di apertura dedicate al tema tra cui lo spettacolare Zombasket Show, una coinvolgente sfida all'ultimo canestro degli zombie più sportivi e acrobatici. E quando le tenebre iniziano ad avvolgere Gardaland, arriva la spaventosa Halloween Parade: quale occasione migliore per fantasmi, streghe e mostri di ogni tipo per dar bella mostra di sé? Un inquietante corteo sfila lungo le vie del Parco sotto gli sguardi increduli degli Ospiti. Sabato 31 ottobre non manca, come ogni anno, l'appuntamento con Halloween Party, una festa da urlo che, dalle 19.00 alle 24.00, anima piazza Valle dei Re.



Gardaland Magic Halloween sarà aperto tutti i weekend di ottobre fino al 1 novembre con orario dalle 10.00 alle 18.00, fatta eccezione per il 31 ottobre nel quale la serata terminerà alle 24.00.



Per acquistare i biglietti online, scoprire i "pacchetti famiglia" e avere maggiori informazioni sull'evento, consulta il sito Internet www.gardalandmagichalloween.it