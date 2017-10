A Gardaland Halloween è da paura

Gardaland: Halloween tra paura e risate Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Una splendida festa e tanti divertimenti... da brivido. leggi tutto

All’ingresso del parco gli ospiti ricevono il benvenuto di Prezzemolo, la simpatica mascotte di Gardaland, accompagnato da streghe e zucche colorate. Nelle strade del parco si aggirano invece pattuglie di stravaganti zombie, pronti a “pizzicare” i visitatori alle spalle: niente paura, però, perché il loro scopo è posare per una foto ricordo. Per immergersi completamente nell’atmosfera di Gardaland Magic Halloween, per tutta la durata della kermesse in Piazza Valle dei Re, una zucca gigante accoglie gli Ospiti in cerca di un trucco speciale.



Tra gli spettacoli da paura in programma ci sono, all’inizio di giornata, “Welcome, it’s Halloween”, e “A casa del principe Vlad”, il nuovo show in scena a Gardaland Theatre, con vampiri e uomini lupo, all’insegna della comicità, ritmo, colori e fantastici balletti, per il divertimento di tutta la famiglia. Al Palatenda, invece, si assiste a “Magic Halloween Circus”, un surreale funerale del circo, con fantasmi e stravaganti personaggi, numeri acrobatici e tanto divertimento. Il Teatro della Fantasia si tinge di toni scuri tutti da ridere: il mimo-clown Pass Pass, uno degli artisti più amati dal pubblico di Gardaland, accompagna i piccoli ospiti alla scoperta di uno strano e originale Halloween nel quale tutte le paure si trasformano in allegria e risate. Il Galeone dei Corsari è invaso da malefiche creature degli abissi, impegnate in una battaglia tra il bene e il male con balletti vorticosi, numeri di acrobazia e duelli all’ultima lama. Colori e divertimento anche in Piazza Souk con uno spettacolo che ha per protagonista il sultano e le oscure trame del malvagio Visir.



Per concludere la giornata alle 17.40 parte da piazza Camelot la Halloween Parade, un’allegra parata con mostri, streghe, spettri e scheletri… tutti da ridere, mentre alle 18.00, in piazza Valle dei Re, c’è il saluto dei mostri con uno strabiliante spettacolo finale.



Chi ama le avventure sottomarine può vivere un Halloween subacqueo al Gardaland SEA LIFE Aquarium, addobbato e arricchito con scenografie e ambientazioni a tema. Si può ammirare il minaccioso Squalo Chitarra che si aggira nella vista oceanica e scoprire la nuova area dedicata alla Foresta Amazzonica. Nei weekend di ottobre, alle 13.00 e alle 17.00, presso la Sala Cinema dell’Acquario, si svolge un divertente gioco per far conoscere le creature più mostruose e strane che popolano gli ambienti marini. Per conoscere le aperture e gli orari consultare il sito del parco.



L’apice della festa è in programma per il 31 ottobre, data dell’Halloween Party. Le attrazioni sono aperte dalle 10.00 alle 24.00, mentre alle 19.00 prende il via una festa da urlo che sconvolge piazza Valle dei Re e chiama a raccolta fantasmi, fattucchiere, vampiri, scheletri e altre incredibili creature.



Per chi desidera continuare a vivere le emozioni di Halloween anche durante la notte Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel propongono pacchetti speciali appositamente pensati per trascorrere un divertente weekend da paura.



Durante Gardaland Magic Halloween il Parco è aperto dalle 10.00 alle 18.00, fatta eccezione per il 31 ottobre nel quale la serata terminerà alle 24.00.



Tutte le informazioni, i diversi pacchetti e le soluzioni per ogni tipo di esigenza sono online sul sito Internet www.gardaland.it .