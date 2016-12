A Firenze la gastronomia è una questione di Taste

06:00 - Da sabato 7 a lunedì 9 marzo 2015 alla stazione Leopolda di Firenze, Pitti Immagine presenta la decima edizione di Taste, il salone dedicato alle eccellenze del gusto, dell’Italian lifestyle e del design della tavola. Taste è il salotto italiano del mangiare e del bere di qualità in cui si danno appuntamento i migliori operatori internazionali dell'alta gastronomia e l’appassionato pubblico dei cultori del food.

Nato dalla collaborazione di Pitti Immagine con il gastronauta Davide Paolini, Pitti Taste presenta le specialità e le novità di circa 320 aziende selezionate tra le migliori produzioni di nicchia provenienti da tutta l’Italia. Un viaggio nei sensi e nelle idee, alla scoperta dei tanti modi in cui oggi si sperimenta il gusto: fra tradizioni e innovazioni, tendenze e scuole di pensiero, attrezzature e tecniche professionali, food & kitchen design.



Ecco lo schema a tappe proposto da Taste.

TASTE TOUR è il percorso di degustazione dei prodotti presentati dalle aziende partecipanti, un viaggio ricco di scoperte, tradizioni e novità: dalle paste lavorate a mano dai più importanti pastifici italiani alla bresaola di suino, ai fagioli zolfini al tartufo, al sugo baccalà e zafferano e al fegato di pescatrice, fino alla composta allo strudel e ai cioccolatini ripieni di passito, alla confettura di peperoncino e la birra alle ostriche.



TASTE TOOLS è l’area dedicata agli oggetti di food & kitchen design, che riunisce tutti gli strumenti dello chef, ma anche quelli pensati pei chi semplicemente ama stare tra i fornelli: capi di abbigliamento, attrezzature tecniche e professionali per la cucina.



TASTE SHOP è il negozio dei cibi esclusivi, con oltre 1.700 prodotti in catalogo, dove i visitatori possono acquistare e degustare durante il percorso i prodotti esposti.



TASTE RING & TASTE EVENTS, l’arena cultural-gastronomica è il luogo dei dibattiti e delle idee in cui i protagonisti del mondo del cibo si sfidano sui temi più curiosi legati alla tavola contemporanea, al cibo, al gusto e sulle diverse tendenze del futuro.



C’è inoltre un ricco programma di eventi tra mostre, presentazioni di libri e gare di cucina insieme a numerose novità e progetti speciali. Tra questi segnaliamo: il Premio Tavoletta d’Oro, che viene assegnato domenica 8 marzo, con i migliori cioccolatieri d’Italia selezionati dalla Compagnia del Cioccolato; la mostra “Dolci trionfi e Finissime Piegature” a Palazzo Pitti, con le sculture in zucchero e piegature di tovaglioli per ricordare le nozze fiorentine di Maria de’ Medici del 1600.

Alla Stazione Leopolda va in scena anche una selezione degli scatti fotografici più belli apparsi sulla rivista Dispensa, Generi Alimentari & Generi Umani, il magazine dedicato a tutti gli amanti del cibo e dell’universo che gli gira intorno.



Oltre agli appuntamenti alla Leopolda, c’è poi il FuoriDiTaste con un ricco calendario di eventi del gusto che coinvolge la città nei giorni del salone: sono in programma circa 150 appuntamenti che animano Firenze e i suoi luoghi più celebri con cene, degustazioni a tema, installazioni, spettacoli, performance creative, dibattiti e tanti nuovi modi conviviali di interpretare il food e il gusto. (il programma si consulta sul sito www.fuoriditaste.com e sulla pagina Facebook dedicata.



Gli orari di apertura di Taste

Le mattinate di sabato 7 e domenica 8 marzo sono riservate agli operatori, dalle 9.30 fino alle 13.30; mentre il pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30 e lunedì dalle 9.30 alle 16.30, ingresso aperto anche al pubblico.

Info: www.pittimmagine.com