4 aprile 2015 A FerraraFiere la Sagra è servita Un weekend per assaporare i sapori e i profumi della cucina di qualità, tra assaggi, cooking show e convegni

14:40 - Sabato 11 e domenica 12 aprile i padiglioni della Fiera di Ferrara prendono vita con la quinta edizione del Misen - Salone Nazionale delle Sagre, la manifestazione che permette di gustare la tradizione enogastronomica del nostro Bel Paese.

Dall’Emilia-Romagna al Veneto, passando per la Puglia, l’Umbria, la Lombardia e il Lazio, sono numerosissime le Regioni che prendono parte all’evento, permettendo ai visitatori di compiere una sorta di tour enogastronomico tra le sagre italiane e le prelibatezze del Made in Italy.



Con un unico biglietto si possono gustare le proposte di tutti gli stand e avere accesso alle innumerevoli attività collaterali previste: attrazioni, gare, dimostrazioni e convegni intorno alla buona tavola e alla succulente arte culinaria. Sabato 11 aprile, ricordiamo il convegno “Sagre: il turismo”,il Cooking show di Luca Bini, vincitore del programma “Il re della griglia”, la dimostrazione sul riutilizzo dei dolci pasquali, il corso “Abbinamento di acqua e cibo”, il “Processo alla salama da sugo” e il Cooking show di Simone Finetti, concorrente dell'ultima edizione di MasterChef.



Domenica 12, invece, è il turno del corso “La cultura della sfoglia”, della “Disfida del Tortellino”, del convegno “Sagre: cibo, salute, comunità e solidarietà”. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, è possibile partecipare al laboratorio “A scuola di pane” e alle mostre fotografiche “Bondeno Vintage” e “Lo storione del Po e il caviale ferrarese". Ampio spazio viene dedicato ai bambini che si possono divertire tra un salto sui gonfiabili e laboratori creativi.



Loris Cattabriga, presidente dell'Associazione Sagre e Dintorni racconta che: “Da pochi giorni è terminata la Pasqua e il ritornello che sento sempre ripetere è che l’Italia è un paese troppo caro per far turismo anche per gli italiani. Sono anni che mi occupo del settore turistico lavorando con le sagre e voglio smentire questo luogo comune. Se ci si reca in un piccolo comune per assaporarne le tradizioni nel corso di una sagra si spenderanno al massimo per un pasto completo non più di 15/20 euro di media. Le sagre sono un momento importante per un piccolo comune perché consentono di far scoprire le tradizioni a chi non le conosce, consentono ai piccoli produttori di avere un indotto straordinario”.



I padiglioni della Fiera sono aperti sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 22 (orari della ristorazione sabato dalle 12 alle 14.30 e dalle 18 alle 21; domenica dalle 12 alle 14.40 e dalle 17.30 alle 20.30).



Per maggiori informazioni consulta il sito www.salonedellesagre.it