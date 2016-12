A Ferrara, per il Buskers Festival

Da Bruce Springsteen a Tracy Chapman, da Alanis Morisette a Bjork. Sono tante le star della musica internazionale che hanno cominciato la loro esperienza a contatto con il pubblico in strada. Il luogo più autentico, dove artista e spettatore si incontrano e si confrontano. Dove la performance è uno scambio, che non mente.



Ma prima di approdare tra le strade ferraresi, la manifestazione inaugura a Milano con la prima tappa del Ferrara Buskers Festival On Tour, che vede giovedì 20 agosto, dalle 18.00 alle 20.00, i 20 gruppi di musicisti invitati protagonisti della manifestazione esibirsi open air tra piazza Duomo e il Castello Sforzesco. Tra questi, quattro arrivano dal Belgio, la nazione ospite del festival di quest'anno, mentre gli altri sedici giungono da diversi Paesi d'Europa e poi dal Sud America, dalla Russia, dal Canada e dall'Australia.



Dopo la straordinaria anteprima milanase – che rientra tra gli eventi di Expo in Città – la carovana magica della musica on the road venerdì 21 agosto si sposta tra i ponti e i canali di Comacchio in provincia di Ferrara, il 22 e il 23 a Ferrara, il 24 a Lugo in provincia di Ravenna per poi inondare di note, con la partecipazione di più di mille musicisti, il centro storico ferrarese dal 25 fino al 30 agosto.



Tra le strade del Ferrara Buskers Festival si possono trovare gli strumenti più insoliti, recuperati da antiche tradizioni di posti "sperduti" o nuovi marchingegni sonori nati da creativi talenti, e le sperimentazioni musicali più sorprendenti, le nuove tendenze della musica. È un grande appuntamento per artisti e per spettatori di tutto il pianeta, che trasformano Ferrara nella capitale più autentica della musica. Inoltre, per il quinto anno consecutivo il Ferrara Buskers Festival sposa il Progetto EcoFestival, mettendo in campo tantissime iniziative per vivere la rassegna in modo green e sostenibile. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.



