A Castelrotto prende vita il Matrimonio Contadino

14:24 - Domenica 11 gennaio Castelrotto, nell'area vacanze Alpe di Siusi, ospita lo spettacolo in costume più affascinante dell’Alto Adige, il Matrimonio Contadino. Una ricostruzione storica di una celebrazione nuziale così come si celebrava un tempo ai piedi dello Sciliar.

Gli spettatori sono catapultati in uno spettacolo magico e in un'epoca ottocentesca romantica e lontana. La storica cerimonia nuziale che avvolge nell’atmosfera di festa tutto il paese prende il via da San Valentino, località poco sopra Siusi. Da qui l’elegante corteo in abiti tradizionali su antiche carrozze sfila tra i campi luminosi di neve al seguito della slitta degli sposi fino alla piazza del borgo di Castelrotto.



La sposa indossa un trionfale cappello color verde, lui un garofano rosso nel taschino della giacca. Gli invitati, poi, si lasciano distinguere per i loro particolari vestiti adatti al rito: le donne più anziane indossano un cappello a forma di cono, il turmkappe, le nubili sfilano con capelli raccolti sul capo, mentre le maritate li hanno agghindati dietro la nuca. Le bimbe, invece, sfoggiano abiti bianchi, mentre i maschietti si presentano in loden nero di ciniglia.



A spiccare tra gli ospiti, l’addetto alla cerimonia che porta un grande cappello di piume di struzzo bianche e nere. Le note del folklore altoatesino accompagnano il corteo fino al banchetto nuziale, imbandito di ricette tipiche e dolci che si possono assaporare nelle stube dei ristoranti. Le contadine offrono agli ospiti le specialità della tradizione, tra cui canederli, minestre di gulash e krapfen per poi ballare a suon di musiche e danze tirolesi.



Per l'occasione, fino al 18 gennaio vengono organizzati i Banchetti nuziali di Castelrotto, una manifestazione gastronomica durante la quale vengono serviti deliziosi piatti locali.



Per informazioni, sito Internet www.alpedisiusi.info/it/

Per le previsioni meteo in tempo reale su Castelrotto, consultare il sito www.meteo.it