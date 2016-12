A Canterano il tartufo si mangia al ritmo dei dischi di vinile

12:47 - Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Canterano, un grazioso borgo in provincia di Roma al confine con Subiaco e i Monti Simbruini, ospita la “Sagra del tartufo”, una manifestazione all’insegna del buon gusto ma anche della cultura e del divertimento.

Con il suo profumo inconfondibile che racchiude tutti gli aromi del bosco nel quale cresce, il tartufo è uno dei prodotti più apprezzati dell’intero Stivale. Il gusto delle bruschette, degli strozzapreti, delle uova e dei cazzotti fritti, il tipico dolce locale ripieno di crema pasticcera, viene esaltato dal sapore tipico del tartufo, raccolto per la l’occasione nei boschi che circondano Canterano. La festa prende il via alle 15.00 all’interno di stand preparati per l’occasione nei quali riecheggia il suono caldo e inconfondibile di un vecchio giradischi: una collezione di ben 6.000 dischi di vinile – acquistabili dagli appassionati - fa da allegro sottofondo alla giornata.



Infine, raggiungere Canterano diventa una buona occasione per andare alla scoperta delle bellezze di un territorio unico. Da un lato, il paese si affaccia sulla conca dell’Aniene, da cui è possibile ammirare dall’alto i monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica. Canterano, inoltre, è circondato da una natura incontaminata, da boschi ricoperti di castagne e grandi terrazze coltivate con viti, olivi, e nocciole.



Da queste parti la presenza dell’uomo ha origini antichissime che riportano alla popolazione dei Pelasgi, nomadi provenienti dalla Mesopotamia che, passando dalla Siria, si stabilirono sulle coste laziali fino alle alture della Valle dell'Aniene. I resti di antiche mura poligonali confermano questa tesi e, proprio nei pressi di questi resti, è possibile addentrarsi in profonde grotte sotterranee che, con ogni probabilità, furono utilizzate come riparo dalle popolazioni che per millenni hanno abitato questi luoghi.



Per le previsioni meteo in tempo reale su Canterano, consultate la pagina www.meteo.it

Se avete acquistato un bel tartufo, provate ad assaporarlo insieme al risotto nella nostra ricetta di Pronto in Tavola : http://prontointavola.tgcom24.it/