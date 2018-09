A Camogli il festival della comunicazione

Il ricco programma di appuntamenti, aperto dalla lectio magistralis di Renzo Piano, prevede un articolato palinsesto di incontri, dibattiti, tavole rotonde nei quali si parla di temi di scottante attualità, dalle smart city alla cultura green, dall’intelligenza artificiale ai leader digitali, dalla contaminazione delle forme espressive con la trasformazione dei linguaggi artistici (cinema, moda e fotografia, teatro e letteratura) all’energia latente dei Millennials e la Generazione Z, con le loro nuove aspirazioni. E ancora: la potenza dei sentimenti; la politica nazionale e internazionale; la giustizia, la corruzione e l’attualità della Costituzione; il futuro economico dell’Italia e delle sue imprese; la nostra memoria storica.



Negli incontri, conferenze, dialoghi e interviste si intrecciano linguaggi, discipline, personalità e mondi, anche apparentemente distanti tra loro. Intervengono tra gli altri: Alessandro Barbero (che riceve la terza edizione del Premio Comunicazione); Marco Aime con Telmo Pievani; Giovanni Allevi con Luca De Biase; Piero Angela; Salvatore Aranzulla; Francesca Bria con Evgeny Morozov; Massimo Caccia; Mario Calabresi; Roberto Cingolani; Gherardo Colombo; Carlo Cottarelli con Luciano Fontana; Ivan Cotroneo con Alessia Gazzola; Evelina Christillin; Brunello Cucinelli; Andrea De Carlo; Alberto Diaspro con Vittorio Pellegrin; Oscar Farinetti; Federico Ferrazza con Sergio Solero; Edoardo Garrone con Gabriele Galateri di Genola, Francesco Profumo e Federico Fubini; Paolo Giordano; Gad Lerner; Sergio Luzzatto; Monica Maggioni con Aldo Grasso; Stefano Massini; Gabriele Muccino; Piergiorgio Odifreddi; Davide Oldani con Pierluigi Pardo; Umberto Orsini; Alessandra Perrazzelli; Pif con Silvia Truzzi; Massimo Recalcati; Andrea Riccardi; Carlo Rognoni con Sergio Romano; Massimo Russo con Giorgio Zanchini; Paola Schwizer; Guglielmo Scilla (alias Willwoosh) con Sofia Viscardi; Raffaele Simone; Mario Tozzi; Andrea Vitali.



Per quanto riguarda gli appuntamenti speciali, i protagonisti sono: per le “Colazioni con l’autore” Guido Barbujani, Sofia Bignamini, Alberto Girani, Sergio Claudio Perroni, Silvano Fuso e Ilaria Tuti; per “I giornali del mattino in diretta dal Festival” Annalisa Bruchi e Carlo Freccero, Pietrangelo Buttafuoco e Aldo Cazzullo, Cinzia Leone e David Parenzo; per “L’aperitivo con le “liste degli altri” Gianni Coscia e Severino Salvemini.



Anche quest’anno il tema – Visioni – vuole riprendere l’eredità di Umberto Eco, ideatore della manifestazione. A lui il festival dedica lo speciale evento “Musica e parole. Un ricordo di Umberto Eco”, nel quale gli amici, allievi e colleghi Gianni Coscia, Furio Colombo, Roberto Cotroneo, Valentina Pisanty, Paolo Fabbri, Riccardo Fedriga, Maurizio Ferraris e Marco Santambrogio raccontano il lato più umoristico e meno conosciuto del semiologo.



Sono anche in calendario 11 spettacoli tra cui reading e racconti teatrali ospitati sul palco del Teatro Sociale e nelle piazze di Camogli con importanti nomi del panorama artistico, letterario e giornalistico italiano, tra cui Aldo Cazzullo, Alessandro D’Avenia, Antonio Vasta, Beatrice Luzzi, Dente, Federico Rampini, Guido Catalano, Gustavo Zagrebelsky, Marco Travaglio, Mario Incudine, Michele Serra, Monica Guerritore, Paolo Crepet, Pietrangelo Buttafuoco, Relja Lukic e Stefania Operto.



Per i bambini e i ragazzi sono in programma 26 laboratori nei quali il tema del festival viene esplorato con un linguaggio adatto e in modo creativo, quest’anno con tre relatori d’eccezione: Alessandro Barbero, Guido Barbujani e Piergiorgio Odifreddi. Infine sono da non perdere le sei escursioni per terra e per mare, alla scoperta del Monte di Portofino e dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino.



Il Festival della Comunicazione, ideato con Umberto Eco, è diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, e organizzato da Frame, in collaborazione con il Comune di Camogli, e realizzato in collaborazione con la Regione Liguria, il Teatro Sociale di Camogli, l’Università degli Studi di Genova. Tutte le informazioni sono online sul sito www.festivalcomunicazione.it.