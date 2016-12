A Bergamo i Maestri del paesaggio e i loro giardini capolavoro

Bergamo si trasforma per sedici giorni in osservatorio e laboratorio della cultura del paesaggio: dal 5 al 20 settembre 2015 la città si tinge di verde per la nuova edizione de "I Maestri del Paesaggio - International Meeting of the Landscape and Garden", manifestazione che da alcuni anni porta in Italia i più importanti maestri paesaggisti internazionali, in una manifestazione tutta dedicata a natura e bellezza.

Il tema conduttore dell'edizione 2015 è “Feeding Landscape - Le colture agrarie fanno paesaggio”, per sottolineare il legame indissolubile tra uomo e territorio, nel recupero di un passato contadino, ricco di fascino e tradizioni che dalla terra giungono alla tavola, in piena continuità con i valori espressi da EXPO 2015. Questa riflessione sul verde attraversa la città, a partire dal Teatro Sociale che ospita i maggiori esperti del settore con l'International Meeting, fino agli allestimenti che ridisegnano il volto di Bergamo Alta. Qui si trovano ben due "Piazze Verdi": la storica Piazza Vecchia, trasformata dal progettista britannico Andy Sturgeon, affiancato da Lucia Nusiner e Maurizio Quargnale, e Piazza Mascheroni allestita per la prima volta grazie al concept degli studenti della Summer School 2014.



Piazza Vecchia ricrea una cornice agreste con boschi naturali, cespugli di frutta e balle di fieno, mentre in Piazza Mascheroni si trovano dune verdi, grandi olmi ed erbacee perenni che ripercorrono la storia dell'agricoltura e dell'uomo nomade, raccoglitore di bacche e non ancora coltivatore stanziale. Per il primo anno collaborano alle installazioni i detenuti della casa circondariale di Bergamo che nel penitenziario prepareranno alcuni materiali utili. Un importante contributo arriva anche dal percorso formativo della Summer School 2015, il progetto inaugurato lo scorso anno dal Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio e sul Giardino, grazie al quale 15 studenti provenienti da tutto il mondo, supervisionati dai visiting professor Stefan Tischer e Annacaterina Piras, lavoreranno agli allestimenti de I Maestri del Paesaggio del 2016.



Disciplina e approfondimento sono a disposizione anche dei tanti appassionati non specialisti che visitano Bergamo per la Manifestazione, grazie ai numerosi Seminari a tema green ospitati nei più bei palazzi storici di Città Alta e in altre sedi. Tra questi segnaliamo l'atteso Seminario Internazionale, previsto per il 17 e il 18 settembre, dedicato alle erbacee perenni. Prende il via quest'anno l'Alpine Seminar - Il Paesaggio dell'alpe, un incontro dedicato al particolare contesto dell'alta montagna orobica.



Interessante anche l'iniziativa pilota intitolata “Green Design”, ospitata in location speciali, normalmente non accessibili al pubblico: corti, chiostri e giardini di Città Alta ospitano allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello capaci di dialogare con il contesto architettonico creando scenari inattesi. Tutta nuova anche l'iniziativa “Landscape Route”, una passeggiata sviluppata con il supporto di due giovani paesaggiste, Fulvia Giorgioni e Paola Innocenti, e del Consorzio SolCo Città Aperta- che da Piazza Vecchia attraversa il Parco dei Colli, per scoprire passo dopo passo, la meraviglia della natura alle porte di Bergamo.



Nel corso dei radizionali Aperitivi di paesaggio, realizzati con la collaborazione dei ragazzi dell'Istituto iSchool, ci si può intrattenere in brevi conversazioni con paesaggisti, fotografi, medici sportivi e scrittori della natura, assaporando punti di vista green e gustando le migliori prelibatezze della gastronomia locale. La sezione gastronomica "Green food e gli Chef del paesaggio" propone invece una ricca selezione di sapori che incoronerà la migliore ricetta. Infine non mancano concerti, balletti, laboratori per bimbi, visite guidate, mostre, installazioni di design.



Tutte le informazioni sul sito www.arketipos.org.