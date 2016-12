Viterbo: al via il “Caffeina Festival”

12:14 - Da venerdì 27 giugno a domenica 6 luglio, la città di Viterbo ospita il “Caffeina Festival”, dieci giorni di incontri con scrittori e giornalisti, dibattiti, anteprime nazionali, teatro per ragazzi, concerti, mostre ed esposizioni. Dieci giorni di cultura globale per tutte le età.

Ad aprire venerdì 27 giugno l’attore e regista noto al grande pubblico Tullio Solenghi è la voce recitante della favola musicale “Pierino e il lupo”. La manifestazione, dedicata al pubblico adulto ma anche a quello dei più piccoli, presenta eventi collaterali di tutti i generi. Più di quaranta gli appuntamenti in programma tra laboratori creativi, dalla fotografia al riciclo creativo, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, attività ludiche, teatro di strada.



Le proposte non finiscono qui. Il programma prevede anche dieci giornate dedicate al fumetto con il salotto dedicato al graphic novel , alla mostra “Segni Preliminari”, al fumetto nei quadri di Andrea Pazienza, fumettista e pittore italiano scomparso e al laboratorio “Schizzati di Caffeina”.



Proprio ad Andrea Pazienza è dedicata l’apertura, venerdì 27 giugno, con l’inaugurazione della mostra delle sue opere: un’accurata selezione di trentanove riproduzioni in scala 1:1 di quadri del fumettista, molti dei quali inediti, che propongono un percorso espositivo nella produzione meno nota dell’artista. Le opere di Segni Preliminari, selezionate dal direttore artistico di Caffeina Comics Lab Puca Jeronimo Rojas Beccaglia, arrivano direttamente dall’archivio della famiglia Pazienza.

Gli Schizzati di caffeina, fumettisti e disegnatori appositamente coinvolti ogni giorno producono vignette, strisce e schizzi per raccontare il festival. La serata di chiusura sarà dedicata alla visione dei lavori realizzati per l’occasione dagli Schizzati di caffeina e dal grande Makkox. Infine “Pantera”, la mostra delle illustrazioni originali che Luca Ralli ha realizzato per l’ultimo libro di Stefano Benni.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.caffeinacultura.it