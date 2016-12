Vico del Gargano: Game Fair: una festa da vivere all’aria aperta

15:22 - Il Parco del Gargano ospita la prima edizione pugliese di Game Fair: dopo il successo dell’edizione di Tarquinia, la Fiera si sposta a Baia di Calenella, Vico del Gargano (Foggia). L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 settembre, per due giorni all’aria aperta e a contatto con la natura per conoscere tutto il meglio per le discipline venatorie, il mondo della cinofilia e quello equestre.

La società GFI S.r.l., costituita da CNCN (Comitato Nazionale Caccia e Natura), Fiera di Vicenza S.p.A. e dalla Famiglia Odescalchi, ha infatti deciso di rispondere alle richieste dei molti appassionati che abitano nel Sud Italia e che da tempo desideravano un’edizione nel loro territorio. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Vico del Gargano e da ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni).



Oltre a conferenze e incontri, ci sono numerose aree dedicate all’intrattenimento: Per gli appassionati del mondo equestre ci sono caroselli di cavalli di razza Murgese, riprese di alta scuola, dimostrazioni dei butteri maremmani e di monta da lavoro sincronizzata e Afflinger, ideato per la disabilità. Numerose le attrazioni dedicate anche agli appassionati di cinofilia, con dimostrazioni di agility, disc dog, obbedience, e salto dei cani dal trampolino. Molto interessanti anche le esibizioni di falconeria, un’arte ancora viva e uno dei quadri più interessanti dell’intera Manifestazione.



L’area dedicata al tiro sportivo e alla caccia propone presenze di prestigio come Benelli, Beretta, Franchi, Rizzini, Baschieri & Pellagri e Fiocchi Munizioni. Per gli appassionati del tiro a volo, l’attrazione da non perdere è la presenza del campione di tiro al piattello Renato Lamera, I visitatori potranno testare i fucili delle più note case armiere ed esercitarsi con il tiro ad aria compressa e le linee di tiro al piattello.



Date e Orari: Sabato 13 settembre (9.30 – 19.00) - Domenica 14 settembre (9.30 – 19.00)

Costi biglietti: Intero € 12,00 - Ridotto (ragazzi dai 6 ai 13 anni) € 10,00

Per maggiori informazioni: www.gamefairitalia.it