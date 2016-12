Vicenza, Teatro Olimpico: una visita all’insegna di Mozart

12:50 - Un gioiello dell’architettura e un capolavoro musicale: il connubio è perfetto come incentivo per visitare una splendida città d’arte: siamo a Vicenza, dove lo straordinario scenario del Teatro Olimpico ospita le recite di Così fa tutte di Mozart, in scena dal 20 al 25 giugno sotto la bacchetta del direttore Giovanni Battista Rigon, per la regia di Lorenzo Ragazzo, e il concerto del violoncellista Mario Brunello (martedì 24 giugno), dedicato a due delle sei Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Musica tutta da godere, mentre lo sguardo si riposa sulle magiche architetture del teatro che fanno da scenografia fissa al racconto musicale.

Il teatro Olimpico è il primo teatro coperto in muratura al mondo, con gli interni realizzati in legno, stucco e gesso, costruito su progetto dell’architetto Andrea Palladio fra il 1580 e il 1585, anno in cui fu inaugurato.con la tragedia di Sofocle "Edipo Re": Le scene, pensate e create appositamente per lo spettacolo di apertura, raffigurano le vie della antica città di Tebe: sono fisse e mal si adattarono ai canoni del teatro seicentesco, che voleva scenografie più complesse e mobili. Per questo l’Olimpico rimase legato alla messinscena inaugurale e nei decenni a seguire perse la sua funzione di spazio teatrale, diventando piuttosto uno spazio di rappresentanza. Ritrovò la sua identità di spazio vivo per la rappresentazione soltanto a metà Ottocento, per conservarla intatta fino ad oggi.



Il teatro ospita ora le rappresentazioni della XXIII edizione delle “Settimane Musicali”: i prossimi appuntamenti sono con le recite di Così fan Tutte di Wolgang Amadeus Mozart, in scena venerdì 20, domenica 22, lunedì 23 e mercoledì 25 giugno; il direttore d'orchestra è Giovanni Battista Rigon, la regia è di Lorenzo Regazzo. Orchestra di Padova e del Veneto, coro I Polifonici Vicentini diretti da Pierluigi Comparin.

Al centro di questo dramma giocoso, frutto della collaborazione con il librettista Lorenzo Da Ponte ed eseguito per la prima volta a Vienna nel 1790, sta il tema dell’amore e della volubilità femminile. Le sorelle Fiordiligi e Dorabella cadono in un tranello teso da Don Alfonso, mostrando di non sapersi conservare fedeli ai loro promessi sposi Ferrando e Guglielmo. La morale della storia è che la colpa non è delle due donne bensì della loro natura, perché “Così fan tutte…”



Martedi 24 giugno, ore 21.00, il Teatro ospita inoltre il concerto del violoncellista Mario Brunello, nell'ambito della rassegna " Raccontare Bach". Il programma del concerto prevede la Suite n. 3 in Do minore BWV 1009 e la Suite n. 5 in Sol minore BWV 1011 di Johann Sebastian Bach. Per informazioni e biglietti, sito Internet www.olimpico.vicenza.it/



Il Teatro Olimpico conta circa 400 posti a sedere, si trova in piazza Matteotti n. 11 a Vicenza e fa parte della World Heritage List dell’Unesco. E’ aperto alle visite da martedì a domenica, dalle 9.00 alle 17.00 (ultimo ingresso 16.30). Info sul sito www.teatrolimpicovicenza.it/