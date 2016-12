Viareggio 2014: non solo carnevale

12:04 - Il carnevale ha appena preso il via con l’ “insediamento” di Burlamacco e con il tradizionale triplice colpo di cannone. Gli scoppi arrivano dal mare e risuonano sulla costa generando una lontana eco sulle pareti delle Alpi Apuane; così si dà il via alla sfilata dei carri e come per magia i giganteschi mascheroni prendono vita tra movimenti, musica e balli nella più grande manifestazione folcloristica italiana (con un bilancio di 5 milioni di euro l’anno).



Mentre fuori risuona l’allegra atmosfera del carnevale, anche nei giorni in cui non sono previste sfilate, la posizione perfetta per godersi il weekend in completo relax è quella dell’hotel Astor, un quattro stelle signorile ma senza eccessi, proprio sul lungomare, dotato di centro benessere per rigenerarsi guardando il mare (www.sinahotels.com/ita/hotel_astor/hotel_storia.htm). Se invece il nostro viaggiatore sogna la vacanza da nobiluomo di inizio novecento - pur senza rinunciare a tutte le comodità contemporanee - allora ecco spalancarsi le porte della inconfondibile dimora di lusso del Grand Hotel Principe di Piemonte (www.principedipiemonte.com/), che ha una suggestiva piscina riscaldata sul tetto, all’aperto. Ogni piano dell’albergo è allestito secondo uno stile diverso: parigino ed esotico, deco, coloniale, impero, moderno. Far colazione sul balcone della camera è un modo squisitamente insolito per iniziare la giornata, ma per nutrire l’anima a fondo ci vorrà una passeggiata sulla riva del mare. Gli storici stabilimenti sono ancora chiusi, perciò la spiaggia si presenta come una distesa di leggere dune dorate, dove ci si può fare jogging o semplicemente una lenta romantica contemplazione dell’infinito.



Viareggio ha poi delle grandi e secolari pinete che vale la pena di percorrere a piedi o in bici per sentirsi per qualche minuto lontani dal resto del mondo. Con la bicicletta si può raggiungere anche il porto per ammirare le meraviglie della nautica: yacht da mille e una notte provenienti da tutte le parti del mondo, barche a vela di proprietà di sceicchi dallo spirito dei lupi di mare. E le chiacchiere che si scambiano con questi nobili marinai fungono da vere e proprie scuole di vita. A poca distanza dal porto, nel viale dei Tigli, si mangia dell’ottimo pesce, sempre fresco e quasi esclusivamente locale, seduti nelle originali stanze di una casetta da fiaba: è l’Osteria Pazza Idea (per prenotazioni tel. 333 9550803). Un gelato da leccarsi i baffi alla Cremeria Emma, proprio al porto, e poi il nostro viaggiatore si tufferà nel bel mezzo dei festeggiamenti del carnevale, uno dei più noti in assoluto: secondo l’indagine StageUp e Ipsos il Carnevale di Viareggio è noto al 96,5% degli italiani e in 32,4milioni lo seguono ogni anno.



Sui viali a mare di Viareggio fra i palazzi liberty e la passeggiata nel corso delle sfilate si potranno ammirare 10 carri di prima categoria alti fino a 20 metri, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 10 maschere isolate. A bordo di ogni carro di prima categoria ballano fino a 275 figuranti in maschera. Sarà impossibile non sentirsi tutt’uno con i protagonisti. Il 9 marzo sarà decretato il carro vincitore e gli ultimi corsi mascherati saranno in notturna illuminati da luci e effetti speciali, prima degli i fuochi d’artificio di saluto.

Proprio il 9 marzo il Carnevale di Viareggio festeggia la 400esima sfilata della sua storia; le prime carrozze addobbate a festa passarono per la storica via Regia, nel cuore della città vecchia, nel 1873. Nel 1921 fu creato l’inno del Carnevale, mentre dal 1931 il Burlamacco, disegnato dal pittore viareggino Uberto Bonetti, diventò la maschera ufficiale del Carnevale, la cui storia è raccontata in un museo all’interno della Cittadella del Carnevale (l’ “officina” dove si lavora alla realizzazione dei carri), che il viaggiatore può visitare nei giorni dei corsi mascherati dalle 9,30 alle 11,30 e dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19 (http://museodelcarnevale.blogspot.it/). Sempre nella Cittadella si trova il museo che espone le preziose opere del Premio Carnevalotto, realizzate ispirandosi al Carnevale di Viareggio da grandi firme dell’arte contemporanea tra cui Pomodoro, Cascella, Mitoraj, Matta.



