Vezza d'Oglio: sulle ciaspole al chiar di luna

16:00 - Vezza d’Oglio, il grazioso centro a pochi chilometri da Ponte di Legno, nel comprensorio del'Adamello Ski, dà appuntamento a tutti gli appassionati della montagna e delle atmosfere romantiche per la sera di sabato 8 febbraio con la "Ciaspolada al chiaro di luna", una passeggiata non competitiva in notturna. Sono già iscritte oltre 4.000 persone, un numero che conferma il grande successo di una manifestazione che si ripete da 14 anni.

L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Vezza d’Oglio con il supporto di 300 volontari tra privati ed associazioni di tutta l’alta Valle Camonica, quest'anno è reso ancora più suggestivo dalle abbondanti nevicate di questo inverno, grazie alle quali la montagna è ancora più invitante. La ciaspolata ha anche una sezione competitiva, alla quale partecipano una sessantina di atleti: per tutti gli altri c'è la bella esperienza di una serata sulla neve da trascorrere in compagnia. Il percorso, completamente innevato, è lungo 10 km ed interessa il fondovalle tra Vezza d’Oglio e Temù. In alternativa si può optare il tracciato breve, di 7 km.



La distribuzione del materiale (pettorali, racchette da neve ed un simpatico gadget in legno) inizia alle 10 del mattino e prosegue fino alle 19, ora in cui è previsto il via alla passeggiata dalla piazza principale di Vezza d’Oglio. Gli organizzatori suggeriscono di raggiungere il paese con un paio d'ore di anticipo per evitare di congestionare il paese prima della partenza. Per questo motivo è stato anche predisposto un ampio parcheggio nella frazione di Davena bassa, collegata dal primo pomeriggio con la piazza da un servizio di bus navetta.



La manifestazione è dedicata al ricordo di Sandro Occhi, ideatore della Caspolada al chiaro di luna, e quest’anno prevede la collaborazione con il Rotary Club Brescia Veronica Gambara: una parte delle quote delle iscrizioni verrà utilizzata per acquistare i vaccini contro il polio virus. Per informazioni, www.adamelloski.com/it/