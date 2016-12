Vetralla: “Fiori in finestra e cene in cantina”

16:06 - A Vetralla, in provincia di Viterbo, da venerdì 13 a domenica 15 giugno si svolge “Fiori in finestra e cene in cantina”, manifestazione tra le più note di tutta la Tuscia viterbese con eventi culturali, intrattenimento e buona cucina. E’ un’occasione per assaporare in compagnia i piatti genuini di una volta, all’interno del caratteristico centro storico del paese, abbellito da splendide composizioni floreali. Una simpatica occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia di tutta la famiglia.

Le suggestive cantine seicentesche del paese propongono ai visitatori piatti dal gusto unico con ingredienti tipici della Tuscia, tra cui l’olio extra vergine d’oliva e i “tozzetti”, biscottini simili ai cantucci toscani e realizzati con la nocciola dei monti Cimini. A fare da sfondo alla manifestazione e ad abbellire il centro storico del paese, gli splendidi allestimenti floreali, realizzati con cura e dedizione dagli abitanti del luogo, che trasformano Vetralla in un vero tripudio di colori e profumi in omaggio alla bella stagione.



Bancarelle di artigianato, antiquariato, collezionismo e stand enogastronomici animano le vie del centro storico: la colonna sonora è offerta dai ragazzi di Musicalcentro con concerti aperti al pubblico. Tante occasioni di sano divertimento vengono anche dalle compagnie dialettali della provincia che propongono spiritose rappresentazioni teatrali.



Tra gli appuntamenti in calendario segnaliamo: “La Tuscia enogastronomica si racconta”, un percorso sensoriale basato sui cibi e i vini del territorio; le passeggiate “Andar per orti e giardini”; “Tra mistero e magia” e “Andar per lucciole”; e ancora l’esposizione di macchine d’epoca, le sfilate dei cani meticci e di razza. Nel pomeriggio di domenica 15 giugno si svolge infine lo spettacolare Corteo Storico Agreste con la sfilata di dame, popolani, cavalieri e rappresentanti degli antichi mestieri con i costumi tipici dell’Ottocento.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.prolocovetralla.it