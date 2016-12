Verona in love, amore in festa

12:54 - La città del Giulietta e Romeo di Shakespeare si tinge di rosso per “Verona in Love”, l’evento dedicato all’amore e alla dolcezza che da giovedì 13 a domenica 16 febbraio accoglie tutti gli innamorati con lo slogan “se ami qualcuno portalo a Verona”.

Visto dall’alto il centro di Verona mostra il suo grande cuore rosso, il caratteristico mercatino di bancarelle di prodotti tipici, manufatti artistici e eccellenze veronesi disposte appunto a formare un cuore nella suggestiva piazza dei Signori. Luminarie d’amore in tutte le vie e grandi cuori rossi per accendere l’atmosfera; la scenografia è impreziosita anche da allestimenti a tema nelle vetrine dei negozi, mentre attori e artisti di strada, sputafuoco e “Fuoco di passione” si esibiscono in giochi strabilianti. Nel Cortile del Mercato Vecchio si raccolgono i “Messaggi del cuore”: la bacheca dal titolo “Ti amo e te lo scrivo” raccoglie le dichiarazioni romantiche che ognuno vuol lasciare; poi le frasi più originali saranno premiate. Si può anche scaricare sullo smartphone l’applicazione gratuita App LeaveOn per lasciare messaggi virtuali indelebili d’amore nei luoghi della città che fanno da cornice a Verona in Love, e per conoscere tutti gli eventi di Verona in Love 2014.

Fra le novità di quest’anno spicca “LibrarVerona in Love”, un appuntamento con gli scrittori di racconti e romanzi dedicati all’amore come Alessandra Appiano, Silvia Avallone, Guido Bagatta, Pietrangelo Buttafuoco, Luca Bianchini, Paolo Curtaz e Federico Moccia nel Palazzo della Ragione. Desta certamente curiosità l’originale evento “la tavola periodica in love”, un brunch partecipato dove tutti possono contribuire per finanziare progetti dedicati all’arte e all’incontro inteso come scambio di idee, fissato per domenica 16 febbraio. Se poi qualcuno volesse calarsi nei panni di Giulietta per un giorno per rispondere ad alcune delle migliaia di lettere (fra le quali le più belle riceveranno il Premio Internazionale Cara Giulietta 2014) scritte da innamorati di tutto il mondo, basta presentarsi al Club di Giulietta, che ha una postazione nel Cortile del Mercato Vecchio (www.julietclub.com). Per suggellare il proprio sentimento c'è anche il “Sigillo d’Amore”, ovvero una pergamena che conferma la promessa d’amore con un simbolico sigillo in ceralacca, divenuto oggetto da collezione. E poi non poteva mancare l’ormai tradizionale bacio lungo un minuto sotto ad una pioggia di coriandoli colorati: tutte le coppie si danno appuntamento per “Un cuore di baci” all’interno del cuore di Piazza dei Signori per le 18 di venerdì 14 febbraio.

La musica è un altro leitmotiv della festa degli innamorati: è l’elemento portante dell’opera teatrale “OperaInLove – Romeo & Juliet”, presente ogni giorno nelle piazze con concerti live e intrattenimenti per il piacere delle orecchie. Ma anche il palato ha il proprio godimento con dolcezze raffinate, passeggiando in Piazza Bra per gli stand di “Chocolate in Love”, la vetrina dei mastri cioccolatieri italiani, e di “Dolcemente in Love”, un’immersione nei dolci della nostra tradizione. E per prendere per la gola il proprio innamorato ci si può affidare “Due Cuori a Tavola”, la cena romantica con menu tematici proposti dai ristoranti di Verona e provincia. I più sportivi possono smaltire gli strappi alla regola nella “Giulietta&Romeo Half Marathon”, 21,097 Km da perderci il fiato domenica 16 febbraio con un emozionante traguardo da conquistare in Piazza Bra (www.giuliettaeromeohalfmarathon.it, iscrizioni entro il 12 febbraio 2014), oppure in “Un fiume di Baci”, il viaggio da batticuore su un gommone da rafting lungo l’Adige.

D’obbligo una visita alle bellezze della città scaligera patrimonio dell’Unesco, che si può fare partecipando ai Verona Walking Tour in Love, passeggiate guidate, organizzate tutti i giorni della festa; i luoghi shakespeariani e la Torre dei Lamberti in Love sono visitabili a tariffe agevolate, mentre per San Valentino l’accesso alla Casa di Giulietta è gratuito (compresa la mostra fotografica Mindmap of Love). Dettagli e informazioni su www.veronainlove.it