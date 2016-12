Venezia, il Carnevale della natura fantastica

12:21 - Il Carnevale di Venezia, il più famoso del mondo, entra nel vivo con un ricco programma di eventi, tutti incentrati sul tema della natura fantastica, leit motiv dell'edizione 2014. Gli appuntamenti si susseguono fino al 4 marzo, giorno del Martedì Grasso e apice della festa.

Dopo il tradizionale "Volo dell’Angelo" dal campanile di San Marco, che ha avuto per protagonista la ventiduenne Julia Nasi, studentessa di Ca’ Foscari che l’anno scorso ha vinto il concorso delle Marie, il calendario si fa serrato, in un incalzante susseguirsi di eventi.



Per tutta la durata del Carnevale, fino a martedì 4 marzo, si svolgono in Piazza San Marco i concorsi per decretare la maschera più bella. Nella giornata di giovedì 27 febbraio la Piazza ospita svariati gruppi di artisti, prestigiosi ed eterogenei, tra cui trampolieri, clown e giullari medievali. Nella stessa giornata un gustoso appuntamento aspetta i più ghiotti per uno spuntino di dolci di frutta al cioccolato a Campo San Giacomo dell’Orio. Sabato 1 marzo, a Marghera si svolge la consueta sfilata di maschere e carri allegorici; la città è anche sede di un grande luna park per i più piccoli.



Per gli appassionati di musica martedì 25 febbraio a Venezia viene organizzato dall’Ateneo Veneto un grande concerto per ragazzi eseguito dall’Ensemble MusicaVenezia. Fino a venerdì 28 febbraio è inoltre possibile visitare gratuitamente il Palazzetto Bru Zane che offre la possibilità di conoscere il repertorio musicale romantico francese. Il palco allestito in Piazza San Marco ospita, nei giorni di sabato 1 e domenica 2 marzo, rappresentazioni di compagnie coreografiche e spettacoli di circo e teatro. Chi ama le musiche più scatenate ha appuntamento a Rialto martedì 4 marzo a ritmo di Spritz e musica elettronica.

Tra i vari appuntamenti segnaliamo sabato 1 marzo al Teatro La Fenice il tradizionale ballo in maschera "La Cavalchina", antica e spettacolare festa divenuta uno degli eventi più attesi del Carnevale veneziano. nell'edizione 2014 è presente la bella modella 24enne Decimaria Viana. Oltre a lei, le festa gode della compagnia di tantissime star, da Rufus a Miguel Bosé, da Emma ad Alessandro Preziosi.

Domenica 2 marzo alle 12.00 sempre in Piazza San Marco si torna a volare: stavolta, non è l'Angelo a librarsi dal campanile di San Marco, ma un'aquila, quest’anno interpretata da Carolina Kostner, fresca di podio dalle Olimpiadi invernali di Sochi.

Sempre alle 12.00, ma a Mestre in Piazza Ferretto, ancora voli: stavolta a calarsi dalla Torre fino alla Piazza sarà un asino che motteggia il Volo dell’Angelo.



La kermesse veneziana anche quest’anno offre un Carnevale a misura di bambino. La collezione Peggy Guggenheim propone in linea con il tema della natura, i Kids Day, laboratori didattici gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni, che si tengono domenica 2 marzo presso il museo dalle 15 alle 16.30. A Palazzo Grimani c'è l’iniziativa "A Perdifiaba", ciclo di letture animate dedicato ai bambini in età scolare; sabato 1 marzo incontro sul tema del Carnevale 2014, la natura fantastica. Laboratori creativi anche alla Casa dei Tre Oci alla Giudecca (lunedì 3 marzo ore 16.00, martedì 4 marzo, ore 11.00): si creeranno, con legno e materiali naturali, teste di animali, maschere tribali e simboliche per dare vita a un teatrino e a giochi di ruolo.



Lo “Svolo del Leon” sancisce la fine del Carnevale veneziano: il Leone, simbolo della città, martedì 4 marzo salirà sul Campanile di Piazza San Marco e scenderà sulla folla, dove ad accoglierlo, ci sarà il corteo delle "Marie": a seguire la proclamazione della “Maria dell’anno”.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.carnevale.venezia.it/