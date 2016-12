Un giorno di festa al Castello di Gropparello

17:08 - Domenica 11 maggio il Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, apre ancora una volta i battenti: la quotidianità della vita e della corte medievale irrompe nel presente grazie ad una nuova edizione del “Mercato Medievale”. Questa simpatica iniziativa offre a tutta la famiglia una piacevole occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, per una rivisitazione di un lontano passato in chiave giocosa.

La chiassosa atmosfera della compravendita delle merci e dei servizi caratteristica delle giornate medievali rivive a ridosso delle antiche pareti del Castello oltre il ponte levatoio, dove fabbri, fioraie, tessitrici, scalpellini, lavandaie, candelaie e perfino venditori di indulgenze vanno alla ricerca di nuovi apprendisti da istruire e introdurre nel complesso mondo delle arti.



Dalle ore 10 tutti i visitatori, grandi e piccini, possono immergersi nelle atmosfere del commercio e della tradizione artigianale, guidati da attori e maschere che con i loro banchetti mostrano i costumi, i gesti e i materiali utilizzati un tempo, coinvolgendo il pubblico in prima persona. Gli ospiti della corte, infatti, possono rendersi protagonisti cimentandosi in alcune attività: dalla tessitura alla scultura della pietra, fino ad arrivare al macramè, alla cardatura e alla filatura della lana.



Seduti sul trono, il Re e la Regina contemplano la serenità del giorno di festa in attesa che gli ospiti più avventurosi vogliano essere portati nel grande Regno della Fantasia, fra scorribande reali e immaginarie.



Il prezzo comprensivo della visita al Parco delle Fiabe, dell’avventura in costume e della visita al Castello, è di 18 euro per gli adulti e di 14 euro per i bambini. Ultimo ingresso alle ore 17.30.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.castellodigropparello.it

Per le previsioni in tempo reale su Gropparello, visitare il sito www.meteo.it