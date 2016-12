Turismo: Bit 2014, Milano ospita il mondo

17:49 - Da giovedì 13 a sabato 15 febbraio i padiglioni fieristici di Rho-Pero, a Milano, ospitano BIT 2014, la Borsa Internazionale del Turismo, importante vetrina per presentare al pubblico e agli operatori le nuove tendenze di viaggio, i pacchetti turistici più innovativi e le idee di vacanza all’avanguardia. Al pubblico dei viaggiatori è riservata la sola giornata di sabato 15 (dalle 9.30 alle 18.00), con un tessera d’ingresso valida tutto il giorno al costo di 5 euro. Giovedì e venerdì i cancelli sono aperti per i soli operatori professionali.

Come ogni anno sono presenti i più grandi tour operator nazionali e internazionali trainati dalla ormai imminente Expo 2015. L’appuntamento è, da 34 anni, un’occasione per tracciare bilanci e delineare tendenze nel settore del turismo.

Quali sono i segnali che arrivano dal mondo del viaggio? Sicuramente il viaggiatore non perde l’occasione di una vacanza all’insegna del risposo e del divertimento ma, è importante sottolineare che le vacanze si sono sempre più accorciate, dando spazio a brevi ma intensi city break. In secondo luogo, gli italiani continuano ad andare in vacanza nonostante la crisi economica.

Tra le motivazioni di viaggio che hanno il sopravvento sulle difficoltà economiche spiccano le lune di miele e i viaggi romantici, ai quali gli italiani sembrano non voler proprio rinunciare: Caraibi e Seychelles sono da sempre le mete più gettonate ma, nel Sudest Asiatico, spicca da qualche anno a questa parte la Thailandia, un mix di spiagge da sogno con natura selvaggia e incontaminata. Nel Pacifico, invece, si affermano le Isole Cook e la Malesia. Quest’ultima si presenta con un'offerta particolarmente allettante grazie a celebri resort di lusso e al classico Borneo, terra di avventure e passioni resa celebre dai romanzi salgariani.

Di grande tendenza sono da qualche anno i viaggi avventura: protagonisti sono l’Africa sub sahariana e il Sudamerica con l’ Argentina e la Patagonia.



Il moderno viaggiatore, tuttavia, non rinuncia a una toccata e fuga nelle capitali europee e nelle città di charme: lo sguardo è rivolto all’Europa dell’ Est, dove si spazia dai grandi classici come Budapest a new entry come Varazdin, città d’arte della Croazia. Per quanto riguarda il turismo made in Italy, restano un must le città d’arte, con, ai primi posti, Firenze e Venezia. Sempre gradite anche le mete all'insegna della natura, come le Dolomiti e le spiagge di Puglia e Calabria.



Per un panorama più dettagliato dell’evento consultare il sito: www.bit.fieramilano.it