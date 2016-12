Trentino Ski Sunrise: alba, neve e colazione

12:00 - Immaginate le prime luci del mattino che riflettono infinite sfumature sulla neve, il cielo terso, tanta quiete e un’ottima colazione. Tutto questo e molto di più è quello che potrete vivere in Trentino dall’11 gennaio fino al 22 marzo grazie a “Trentino Ski Sunrise”. L’iniziativa prevede 11 appuntamenti in 11 luoghi diversi della regione. A dare il via all’iniziativa la Valle di Fiemme.

– È il momento in cui il rapido sollevarsi del Sole appoggia tutti i colori della tavolozza sulle macchie di abeti e le pareti rocciose, la luce si riflette in mille sfumature sulla neve, il cielo è incredibilmente terso e il contrasto cromatico della luce rende i profili delle Dolomiti ancora più audaci. Bene, questa è la bellezza dell’alba, un emozione che potrete vivere partecipando all’iniziativaMa le belle sensazioni non terminano qui. Gli audaci mattinieri potranno infatti deliziare anche dar gioia al loro palato grazie alla colazione che verrà loro offerta. Inoltre questa particolarissima esperienza visiva “orizzontale” si completa con un’esplorazione tutta “verticale”. La degustazione dell’alba offre, infatti, un altro privilegio: quello di essere i primi a lasciare la scia sulle piste della Ski Area del Trentino. Ledall’evento sono:- Ore 6.15 - Appuntamento alla partenza della cabinovia Fondovalle-Doss dei Laresi dell’Alpe Cermis, all’interno del Lounge Bar Cermisfera (igloo). Puntuali, perché l’impianto sarà aperto solo per voi! Vi accoglieremo con un caffé. Ore 6.30 - Inizia l’ascensione su unae silenziosa che accarezza le cime degli abeti. Ore 7.00 - Siete in vetta! Il vostro sguardo spazia a 360 gradi fra le cime più belle del mondo. Ore 7.00/8.00 - Vi siete meritati una sana e ricca colazione al rifugio Paion. Sarà un risveglio sensoriale profumato dimiele dei Dolci Sapori del Bosco e marmellate dell’Agritur Corradini, latte, uova, yogurt trentino, formaggi e burro del caseificio di Cavalese, salumi del Maso dello Speck, ma anche ricette tipiche dolci e salate della tradizione… e qualcosa di più.Tra una degustazione e l’altra, tutti ina godere la mutevolezza dei colori del nuovo giorno. Ore 8.00/8.15 - Abbassate la visiera sugli occhi, indossate gli sci e godetevi una discesa esclusiva su un’Olimpia completamente libera e appena battuta. I Maestri di Sci dell’Alpe Cermis sono a vostra disposizione per ogni consiglio. Possono partecipare anche i non sciatori o gli sciatori principianti! Esatto, per loro è previsto il ritorno a valle con la cabinovia. Ore 8.30 - Potete anche decidere di tornare in hotel per riposarvi un po’… A quest’ora, però, la neve è perfetta e sono molte le piste da esplorare…. Prezzi 23€ per risalita, colazione, discesa sugli sci accompagnati dei maestri di sci; anche per chi dispone di regolare skipass settimanale o stagionale; 27€ per non sciatori che effettuano A/R in cabinovia/seggiovia + colazione. Bambini gratuiti fino a 6 anni. Bambini dai 7 ai 12 anni, 18€ (anche in caso di A/R in cabinovia). L’iniziativa avrà luogo con un numero minimo di 10 e max 50 partecipanti (60 se necessario). In caso di forte vento, tale da impedire l’apertura dell’impianto, l’iniziativa verrà rinviata alla domenica 12 gennaio 2014.Per scoprire tutti gli appuntamenti: www.visittrentino.it/trentinoskisunrise