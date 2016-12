Toscana: a piedi alla scoperta della Maremma

14:01 - Dal 20 al 28 settembre a Manciano, Toscana, avrà luogo la prima edizione dell’Explore Maremma Walking Festival, un grande evento alla scoperta della Maremma che animerà e promuoverà le tante bellezze del territorio. Storia, gusto, tradizioni e natura sono gli elementi portanti del Festival.

PASSEGGIANDO TRA LE BELLEZZE DELLA MAREMMA - Durante i nove giorni di escursioni tantissimi sono i luoghi e le bellezze culturali e naturali che si andranno a visitare. Tra le tante: sabato 20 settembre è in programma la visita del Castello dei Templari e del Fiume Albegna. Durante l’itinerario si percorreranno le antiche mulattiere di origine medievale che univano il Castello delle Rocchette di Fazio alla Via del Sale Longobarda; si esplorerà a piedi un tratto del letto del Fiume per poi scoprire i simboli lasciati dai Cavalieri del Tempio nei manufatti architettonici del Borgo.

L’escursione si conclude con un’inaspettata panoramica mozzafiato dall’alto della Rocca Aldobrandesca del Castello. Sempre durante la giornata del 20 settembre sono proposte anche la visita alla scoperta dell’antica città di Cosa con le sue splendide Ville Romane, la visita alle tombe di Tarquinia (Tombe delle Pantere, dei Tori, del Barone e degli Auguri) e la visita all’Eremo di Poggio Conte.

Domenica 21 settembre viene proposta la visita alla Via Clodia lungo la quale si avrà modo di visitare l’antico acquedotto romano di Poggio Murella, Saturnia, il Borgo dalla Porta Romana e per chi lo volesse c’è anche la possibilità di spostarsi a piedi fino alle Cascate del Gorello (Terme Naturali) per un bagno purificante e rilassante oppure visitare la Necropoli del Puntone a 10 minuti di auto dal centro. Infine sempre domenica 21 settembre il programma del festival propone la visita alla Rocca di Montauto.

Per chi invece volesse partecipare all’evento il weekend del 27-28 settembre, questi sono gli appuntamenti: visita alla misteriosa storia necropoli etrusca di Poggio Buco, sabato 27 settembre; passeggiata nel Parco della Maremma, sabato 27 settembre; visita all’eremo di Poggio Conte tra misticismo e magiche cascate; visita alle tombe di Tarquinia (Tombe delle Pantere, dei Tori, del Barone e degli Auguri), sabato 27 settembre. Mentre domenica 28 settembre si potranno visitare i tesori del Parco Naturalistico ed Archeologico di Vulci.



Per maggiori informazioni: www.mancianopromozione.com