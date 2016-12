Torino, capitale a quattro zampe

12:37 - Sono i cuccioli più belli e blasonati, provengono dai migliori allevamenti italiani e stranieri e sono i protagonisti di un’intera giornata di gare di bellezza ed incontri con il pubblico: danno appuntamento a tutti gli appassionati cinofili domenica 6 luglio a Torino, per il Tour 2014 della Pro Plan Cup, in collaborazione con ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). In programma c’è anche il premio speciale “Cuccioli dell’anno” per il più bel cucciolo di razza.

Sono oltre 3.000 i cani, provenienti da tutta Europa e appartenenti a 200 razze diverse, in passerella per aggiudicarsi il titolo, attraverso un tour che sta toccando le principali città italiane. La Pro Plan Cup, la manifestazione cinofila privata più importante in Europa per numero di cani iscritti, giunta alla nona edizione, dopo il debutto a Rimini dello scorso aprile, fa tappa sotto la Mole Antonelliana, nell'ambito della 81ma edizione della Esposizione Cinofila Internazionale di Torino.

La città si trasforma per un intero week end nella capitale degli amici a quattro zampe, in lizza per una vera e propria gara di bellezza a prova di bau bau. I più teneri di tutti sono i cuccioli dai 4 ai 6 mesi ai quali è dedicata la sezione “Pro Plan Cup Cuccioli dell’anno”, assegnato da una giuria internazionale di esperti giudici provenienti dalla Repubblica Ceca, dal Canada, dal Regno Unito e dagli USA. Il vincitore di ogni tappa si guadagna il diritto di partecipare al Cruft's 2014, una delle più importanti manifestazioni cinofile al mondo, con il Breeder Club Purina Pro Plan; inoltre, i primi tre classificati di ogni tappa diventano testimonial dell'almanacco Purina Pro Plan 2015..

La Pro Plan Cup è anche l’opportunità per mettere in contatto gli appassionati di pet con esperti, in grado di dispensare consigli utili su come crescere un cucciolo: ci si può anche informare presso i migliori allevatori italiani sulle oltre 200 razze partecipanti e scegliere la razza più adatta alle proprie aspettative e al proprio stile di vita. Durante la giornata è anche possibile frequentare con il proprio cane una lezione gratuita con un istruttore cinofilo del Centro Cinofilo Biancospino. Nel corso dell’esposizione si tengono inoltre l'evento benefico 'Dogs for Children', con la collaborazione della 'Marco Berry Onlus', per la raccolta di fondi per l'ospedale pediatrico di Hargeisa-Somalia, e l’iniziativa 'Magic for Children' per regalare un sorriso ai bambini ricoverati presso l'ospedale Regina Margherita di Torino (www.dogsforchildren.org)..

La Pro Plan Cup vive anche online: sul sito www.petpassion.tv fino al 16 novembre 2014 è possibile partecipare all’iniziativa “Vota il cucciolo Pro Plan CUP” e pubblicare nella community la foto del proprio cucciolo..

Per informazioni e sui punti vendita specializzati nei quali reperire gli ingressi gratuiti, numero verde 800.525.505 o sito www.purina-proplan.it