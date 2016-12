Terni, la culla dell'amore

11:34 -

Il luogo più romantico d’Italia? Passate a rassegna le città simbolo dell’amore per le loro caratteristiche paesaggistiche o solo per la loro atmosfera affascinante come Venezia, Capri, etc sicuramente la città dell’amore per eccellenza è Terni. Il borgo umbro è infatti la terra natale di San Valentino. Non siete curiosi di conoscere la sua storia, le sue bellezze e le tante curiosità sul Santo? Bene, avete tempo un mese circa. E sì perché qui la festa degli innamorati non dura un solo giorno ma un mese intero, per l'esattezza fino al 3 marzo. Una festa degli innamorati davvero speciale...

TERNI: LA TERRA DI SAN VALENTINO – Una volta giunti in città, prima di lasciarvi andare al divertimento del mese dedicato all'amore, date un'occhiata alla Basilica di S. Valentino dove è conservato in un’urna il corpo del Santo, patrono di Terni e protettore degli innamorati nel mondo, scoperto nel 1605 "Sotto l'altare maggiore, alla profondità di venti palmi fu ritrovata un'arca marmorea, rustica all'esterno, ma all'interno vagamente intagliata a rilievo e con una croce della grandezza di un braccio, contenente una cassa di piombo. Rimosso il coperchio si riconobbe il corpo di S. Valentino della lunghezza di cinque piedi con sopra la relativa iscrizione marmorea . . . "



Ma sapete perché proprio Valentino è diventato il protettore degli innamorati? Numerose leggende sono state narrate a riguardo ma una in particolare è la più conosciuta, quella che narra la storia di Sabino e Serapia i due innamorati del periodo romano che ostacolati nella loro unione, Sabino era pagano, Serapia cristiana, trovarono aiuto nel Vescovo di Terni, San Valentino, che non solo battezzò Sabino ma che, secondo la leggenda, pregò il Signore, su richiesta del centurione romano, di unire i due in un sonno beato. La preghiera fu esaudita e Sabino poté morire insieme alla sua amata colpita da tisi. Altre leggende, più allegre, sono legate alla sua figura. Tra le tante: San Valentino che aveva l’abitudine di regalare fiori del suo giardino agli innamorati, unioni benedette dal Santo che si dimostravano le più felici e tante coppie che si recavano dal Vescovo per un consiglio buono o solo per trovare conforto per problemi amorosi.

UN MESE INTERO PER FESTEGGIARE L'AMORE - Fino al 3 marzo Terni sarà teatro di numerosi e divertenti eventi legati al tema dell’amore. In programma: il III° Concorso di Cake designer “Love Cake Contest2014”, durante il quale verranno presentate torte decorate sul tema di San Valentino. Fino al 28 febbraio ci sarà l’evento Io&Te Gourmet: Atmosfere Enogastronomiche presso Ristoranti cittadini aderenti all’iniziativa. E poi ancora: il 6 febbraio, alle 18.30, presso la Basilica, ci sarà il concerto di Fra Alessandro Brustenghi, “La voce di Assisi”; dall’ 8 febbraio al 14 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, c’è il simpatico appuntamento: “Tagliando d'amore, gioco per coppie da collaudare”, Centro visita e Documentazione U. Ciotti di Carsulae. Ingresso gratuito.



Il 9 febbraio è invece la giornata della “Festa della Promessa” per i fidanzati che si sposano nel 2014. Non mancano i concerti, le celebrazioni religiose, itinerari alla scoperta della città, momenti sportivi e il clou della manifestazione che sarà nella giornata del 14 febbraio con la tradizionale Fiera di San Valentino, la processione in onore del Santo, lo spettacolo pirotecnico e tanto altro ancora. Un appunto: da non dimenticare le giornate più dolci del programma, quelle dal 12 al 16 febbraio quando la città sarà immersa di suisite prelibatezze al cioccolato con la kermesse Cioccolentino. E che amore sia…