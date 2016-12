Swing On Snow: energia musicale sulla neve

14:42 - Perché non concedersi una vacanza, combinando relax e divertimento tra i bianchi scenari dolomitici ? La soluzione c’è. Dal 2 al 9 marzo 2014, il grande altipiano del Seiser Alm (Alpe di Siusi) offre ai turisti un tourbillon di musica: siamo al “Swing On Snow 2014”, un festival musicale dedicato a tutti gli amanti della musica e insieme della montagna.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, accoglie da anni una miriade di visitatori e numerosi gruppi musicali, pronti a destreggiarsi in performance e show coinvolgenti. Musica classica, jazz, tango e pop sono solo alcune tra le melodie che si possono ascoltare tra una discesa e l’altra dalle 10.00 fino alle 19.00 di sera.



Durante una discesa, o passando da una pista all'altra, tra gli scenari imbiancati del più grande altipiano d’Europa, gli sciatori e gli escursionisti si imbattono in band e gruppi musicali impenati in performances e concerti tutti da ascoltare, ma anche da vedere e da ballare, come su un palcoscenico naturale innevato. Il particolare spirito di questo festival si nutre proprio del divertimento di imbattersi per caso nelle talentuose band ospiti, oppure seguendo i richiami dell'eco della musica classica, jazz, tango e pop, tra un declivio e l'altro.



Impossibile, ad esempio, non restare affascinati dall’esplosivo ensemble dei 15 musicisti dei “Bifunk”, un “microkosmos itinerante” - così si definiscono - impegnato tra sonorità funk-metropolitane e atmosfere jazz da street band.



I “GMHO, Grossmütterchen Hatz Salon Orkestar”, sono invece vulcanica band che in un mix di tonalità tradizionali con influenze pop, klezmer, ska, rock e jazz genera umorismo ad ogni spettacolo, suscitando un’irrefrenabile voglia di ballare, in un cocktail di world music e folk music austriaca.

i “Nolunta’s" sono invece due chitarre acustiche, fisarmonica, basso, batteria e percussioni da Ortisei, in Val Gardena: un miscuglio di folk rock che è già stato premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali.

Da una storia di passione per la musica è poi nato il “Tire Bouchon”, un universo di suoni multiculturale capace di emozionare, a partire da una fisarmonica, una chitarra e contrabbasso.

Infine, da non perdere le coinvolgenti melodie delle voci, violini e armoniche degli “Alma”, che lreinterpretano le loro radici popolari con una vasta gamma di strumenti, tra innovazione, improvvisazione, e melodie che vanno dritte all'anima.Per maggiori informazioni consultare il sito http: www.alpedisiusi.info/it

Per conoscere le condizioni del tempo, consultare il sito www.meteo.it.