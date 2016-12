Sulle Dolomiti, tradizioni d’autunno

15:53 - Lo scenario naturale è incantevole: ci troviamo all’Alpe di Siusi, ai piedi dello Sciliar, in provincia di Bolzano, in uno dei luoghi più spettacolari e suggestivi delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. A partire da domenica 28 settembre e successivamente sabato 4 e domenica 5 ottobre, alcuni centri di questa area vacanze accolgono la festa contadina legata alla transumanza dei bovini che dai pascoli di alta montagna tornano in quelli di fondo valle in vista dei mesi invernali.

Una bella tradizione, ancora viva nel passare del tempo, vuole che il rientro delle mucche dagli apleggi sia l’occasione per una grande festa piena di colori, quasi un rituale propiziatorio che segna l’arrivo dell’autunno e la preparazione prima dell’arrivo del grande freddo invernale. Si comincia il 28 settembre a Fiè allo Sciliar accolte da una festa in cui la tradizione contadina si esprime in tutto il suo splendore. È la transumanza. Il rituale magico che segna il passaggio alla stagione più fredda.



Si comincia il 28 settembre 2014 nella bella cornice di Fiè allo Sciliar, con l’allegro suono dei campanacci che annuncia l’arrivo di 120 animali adornati di corone di fiori profumati. Il bestiame si muove a partire dalle 10.00, dalla Malga Tuff fino a raggiungere il paese, dove ci si allieta con musica e prodotti tipici.

L’allegra sfilata di mucche e pastori si ripete la settimana successiva: il 4 ottobre è la volta di Castelrotto, invaso allegramente da circa 250 animali, partiti alle 10.00 da Campaccio all’Alpe di Siusi, adorni di pittoreschi cappelli fioriti e campanacci, accompagnati da allevatori vestiti in abiti tradizionali, tra i buoni profumi della cucina locale e tra i prodotti artigianali locali. In paese ad animare la festa ci sono la banda musicale del paese e il mercato contadino, con prodotti freschi e saporiti.



Stesso rito domenica 5 ottobre, stavolta al Prato Platzliner di Tires al Catinaccio, immerso nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio. Alle 11.00 gli animali scendono a valle dove li aspetta una festa popolare con specialità gastronomiche tirolesi e musica.

Informazioni sul sito Internet www.alpedisiusi.info

