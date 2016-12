Sull'Isola di Carloforte per "Girotonno"

14:33 - Per tutti gli appassionati di mare e di piatti prelibati a base di pesce c’è una buona notizia. In Sardegna, sull’Isola di San Pietro a Carloforte, Carbonia-Iglesias, dal 30 maggio al 2 giugno, si danno appuntamento chef provenienti da 6 Paesi diversi per celebrare un’antica tradizione legata al tonno e alle tonnare. L’evento ha il nome di “Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno” e coinvolge gastronomi, chef di fama internazionale esperti di cucina di tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea. Un piacevolissimo weekend tra mare, sole e gustosissimi momenti di alta cucina.

GIORNATE DI ALTA GASTRONOMIA A BASE DI TONNO - L’antica e caratteristica cittadina tabarkina,(il tabarchino è un dialetto sardo) rotta privilegiata del “corridore dei mari”, diventa il palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare. La manifestazione è incentrata su una gara gastronomica internazionale a base di tonno, il Girotonno live cooking che si svolgerà nel teatro Cavallera di Carloforte, alla quale partecipano chef provenienti da 6 Paesi diversi che preparano specialità a base di tonno cotto e crudo.



A confrontarsi a Carloforte ci saranno: Brasile (Mauricio Zillo e Nicola Pepe Christian che presenteranno una ricetta di ventresca di tonno, cenere e acqua di pomodoro camone), Italia (Roberto Serra e Clelia Bandini ), Francia (Sylvain Sendra e Anne Legrand con una ricetta di tonno a tranci, condito con un brodo a base di tonno profumato con erbe e verdure abbinato al lardo di colonnata e insaporito con vino, aglio e cipolle) Giappone (Haruo Ichikawa e Lorenzo Lavezzari che presenteranno il Samurai-Burger) Spagna (Alba Ruiz e Maria Giulia Magario), Usa (Timothy Magee e Nicola Fabrizio in gara con una ricetta di tonno scottato, cozze, alga e cipolla dolce). A giudicare i piatti ci saranno due giurie, una tecnica e una popolare.



La giuria tecnica, presieduta da Paolo Marchi, ideatore di Identità golose, il primo congresso italiano di cucina d’autore, è composta da giornalisti di settore. La giuria popolare sarà invece composta dai visitatori della manifestazione che potranno assaggiare i piatti e poi votarli utilizzando palette numerate. A condurre la gara e gli appuntamenti della rassegna Novella Calligaris, giornalista ed ex campionessa di nuoto e il presentatore televisivo, Massimo Giletti. Mentre sul lungomare e lungo le stradine del centro storico di Carloforte (Banchina Mamma Mahon, Via XX settembre, corso Cavour, piazza Repubblica) ci sarà l’Expo village che offre a tutti i visitatori la possibilità di fare shopping, ogni giorno dalle ore 18 alle ore 24, tra le specialità agroalimentari locali e i prodotti dell’artigianato sardo.



Al Tuna village, invece, il tonno è il protagonista: sulla banchina Mamma Mahon ogni giorno degustazioni di specialità a base di tonno ai sapori carlofortini a cura dei ristoratori dell’isola: menu al costo di 15 euro. Tra le novità i menu a 5 euro dedicati ai bambini e il biglietto “Tonnarello” che comprende degustazioni, cinema, tappeti elastici e gadget per i più piccoli a 10 euro. Le atmosfere di un villaggio berbero tra musica e danze arabeggianti saranno ricreate a Piazza Pegli che sarà trasformata nella Piazza del cascà, dedicata ai sapori e ai profumi d’Oriente con specialità come il cous cous e il taboule serviet su divanetti colorati tra musiche e spettacoli di danza del ventre.



Anche i visitatori più piccoli potranno divertirsi al Girotonno. Ai bambini sono invece dedicate le aree “Ludo kids”, sulla banchina Mamma Mahon, al teatro Cavallera e in piazza Pegli, dove i più piccoli potranno giocare e divertirsi ogni giorno, dalle ore 11 alle ore 22. Per i ragazzi, invece, c’è il villaggio dello sport dove partecipare a partite di beach volley, basket, calcio saponato e divertirsi con lo skate, i tappeti elastici e il parkur, un gioco di movimento ad ostacoli. Musica e degustazioni anche allo Spazio giovani, al Giardino delle note dove ogni sera, dalle ore 22 fino a tarda notte, si potrà ascoltare musica dal vivo mentre si effettuano le degustazioni. Ogni sera, invece, sul molo, il Girotonno Live Show offrirà, un programma interamente gratuito di musica e spettacoli.



Per maggiori informazioni: www.girotonno.it