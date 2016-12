Spotorno: un weekend in volo sul mare

16:47 - La piccola cittadina ligure di Spotorno vi dà appuntamento sabato 22 e domenica 23 marzo per la Festa del Vento, una colorata esibizione di aquilonisti provenienti da tutto il mondo, giunta alla quattordicesima edizione.

Dopo il successo dello scorso weekend con lo spettacolo di decine di parapendio e paracadutisti, i prossimi appuntamenti prevedono ancora tante iniziative interessanti, da ammirare con il naso all’insù sia per i grandi che per i piccini.



Sabato 22, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 si possono ammirare esibizioni sulla spiaggia di aeromodellismo con la partecipazione di club da tutto il nord Italia, un’occasione per tutti gli appassionati e professionisti del settore di esibirsi sull’arenile allestito, con pista di decollo e atterraggio.

Domenica 23, alle ore 11.00 si svolge un’esibizione di vela a cura della Lega Navale, sezioni di Spotorno e Noli e dimostrazioni tecniche con simulatori di barca vela, windsurf e sessione open sail.

Per informazioni consultare il sito www.comune.spotorno.sv.it