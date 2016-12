Spoleto e il Festival dei 2Mondi

16:28 - Dal 27 giugno al 13 luglio la città di Spoleto accoglie la 57a edizione del Festival dei Due Mondi. 17 giorni di grande spettacolo, con opere, concerti, balletti, recital, rassegne di cinema, laboratori, incontri, premi, concorsi e tanto altro, per uno degli eventi culturali più importanti del nostro Paese.

FESTIVAL DEI 2MONDI: UN EVENTO INTERNAZIONALE – Anche quest’anno la kermesse conferma il suo carattere originale e tutto prestigio di un importante appuntamento internazionale, uno storico luogo di incontro tra culture diverse. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, al suo settimo anno di direzione artistica, il Festival tiene il filo del dialogo tra passato e presente, avanguardia e tradizione, nuove generazioni e mostri sacri, restando fedele alla qualità e all'eccellenza delle proposte e aprendo i suoi confini a tutte le espressioni artistiche più vitali e interessanti.

L’evento quest’anno mette in scena un trittico di tre opere brevi: La mort de Cléopâtre di Berlioz, La dame de Montecarlo di Poulenc, Erwartung di Schönberg, interpretate da Ketevan Kemoklidze, Kathryn Harries e Nadja Michael, con l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da John Axelrod e la regia di Frèdèric Fisbach, e con il dramma di August Strindberg Danza di morte per la regia di Luca Ronconi. Infine la manifestazione chiude i battenti con il Concerto Finale "Il musical americano degli anni Quaranta e Cinquanta", una serata dedicata ai più celebri musical di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein e di Frederick Loewe e Alan Jay Lerner, con il soprano June Anderson e il baritono Paulo Szot, diretti da Wayne Marshall e con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Fra le: Robert Wilson, Tim Robbins, Gerard Depardieu, Isabelle Huppert, Anouk Aimée, il Berliner Ensemble, Christoph Marthaler, Leonard Eto; per la grande danza il San Francisco Ballet e la Paul Taylor Dance Company; dalla scena italiana, le due grandi interpreti Adriana Asti e Franca Valeri, e fra gli altri, Luca Barbareschi, Paolo Graziosi, Marina Confalone, Micaela Esdra, Giovanni Crippa, i registi Paolo Magelli, Giancarlo Sepe, Walter Pagliaro; per la musica Andrea Griminelli, Edoardo Bennato, la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, la straordinaria partecipazione di Riccardo Muti, e molto altro; dal mondo della cultura e dell’arte, Piero Tosi, Corrado Augias, Giovanni Villa, Ernesto Galli della Loggia, Massimo Bernardini, Paolo Mieli, Achille Bonito Oliva.Inoltre sempre sulla linea del credere che l’arte non deve morire ma venga incentivata, affinchè tutti coloro che la amano possano continuare a coltivare le proprie passioni e a far parte di un circolo virtuoso che non deve spezzarsi, alle numerose promozioni già attive sull'acquisto dei biglietti, si aggiunge un regalo speciale di€ che il Festival di Spoleto metterà a disposizione di un pubblico meno favorito in questo tempo di crisi.Per maggiori informazioni: www.festivaldispoleto.com