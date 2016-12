16:08 - Per tutti gli amanti della birra artigianale c’è una bella notizia. Fino al 9 marzo, infatti, in tutta Italia si festeggia la ”Settimana della birra artigianale”. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è stato organizzato da ”Cronache di birra” e ha visto l’adesione di circa 500 realtà tra pub, birrifici e beershop che propongono iniziative speciali, sconti e degustazioni ideate per favorire la diffusione della cultura della birra artigianale in tutto il Paese. E voi in quale regione d’Italia assaggerete il vostro boccale di birra? A voi la scelta

UNA SETTIMANA "A TUTTA BIRRA" - Se siete in Lombardia, a Milano, potrete andare a festeggiare il culto della birra nei seguenti posti: Bosos (via Santa Rita da Cascia), BQ in Alzaia Naviglio Grande; Bruschette e Michette (corso Sempione 5) o al pub Nuova Milano (via Cassinari 25). Gli amanti del luppolo residenti in Piemonte potrebbero invece recarsi in una delle seguenti realtà: al birrificio BSA per il mini festival (6 – 9 marzo) con le birre della casa e quelle di Croce di Malto e Un Terzo, con i rispettivi birrai.



In Liguria, invece, sabato 8 marzo l’Enoteca Squillari presenterà il birrificio La Tresca e le sue mitiche birre. In Emilia-Romagna giovedì 6 marzo al Barbeer di Forlì è di scena la Birra Bellazzi mentre venerdì 7 i ragazzi del birrificio Dada saranno alle Vecchie Maniere di Parma. In Toscana, invece, precisamente a Firenze venerdì 7 ci sarà al Braumeister il festival Birrai in festa. In Umbria tutti all’Elfo Pub di Perugia giovedì 6 con Agostino Arioli e il suo Birrificio Italiano mentre nella serata del 7 marzo il Birra dell’Eremo sarà protagonista di un evento presso il nuovissimo Umami di Assisi.



Siete nella “Città Eterna”? Bene allora potrete scegliere tra tantissimi appuntamenti tra cui la Beer Firm Night a Inofficina, il takeover MC77 all’Hop&Pork Cinecittà e l’aperitivo con Birra del Borgo (e Leonardo Di Vincenzo) all’Hopside. In Campania invece venerdì 7 Luigi Serpe di Maltovivo sarà di scena al South ‘o pub di Napoli. Infine anche quest’anno torna il concorso fotografico organizzato in collaborazione con Artigianbeer. Per partecipare i requisiti sono i seguenti: farsi una bella fotografia da soli o in compagnia di amici; la foto deve essere scattata in uno dei locali aderenti all'evento e nello scatto fotografico deve essere ben visibile la locandina del festival. E se la vostra foto risulterà la migliore tra tutte quelle inviate riceverete un buono acquisto da 100 euro da spendere sul sito di Artigianbeer mentre l'aderente presso cui è stata scattata la foto avrà diritto a un mese di banner su Cronache di Birra.



Per maggiori informazioni: www.settimanadellabirra.it