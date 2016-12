Sciacca: il Carnevale più antico della Sicilia

17:26 - Dal 23 febbraio al 4 marzo 2014 ricomincia uno degli appuntamenti più attesi della tradizione siciliana. Con le sue maschere, i suoi carri allegorici e tante attività collaterali riparte il Carnevale di Sciacca: il più antico di Sicilia e il più divertente d’Italia.

Sciacca, città del mare e della ceramica, ospita una festa carnascialesca che conta cento anni di storia, e che monopolizza ogni anno un pubblico di circa 200.000 visitatori, conquistando sul campo un ruolo di primissimo piano tra gli appuntamenti del divertimento in Italia. Per le strade e per le piazze della città impazzano dieci giorni di vivaci attività, con ospiti, grandiose sfilate in maschera e gruppi folcloristici.



Tra i prossimi appuntamenti: giovedì 27 febbraio alle ore 18.30 arriva dal mare Peppe Nappa,maschera tipica del Carnevale di Sciacca e re del Carnevale. La festa può così ufficialmente entrare nel vivo. Il nome del personaggio, secondo alcuni, deriverebbe dal dialetto siciliano e significa forse "Giuseppe toppa dei calzoni" e quindi "uomo da nulla". La leggenda racconta che questo buffo personaggio vestito di verde approdò a bordo di una motopesca, presso il porto di Sciacca il giovedi grasso di tanto tempo fa. In serata si svolge uno spettacolo sul palco allestito in Piazza Angelo Scandaliato e allo scoccare della mezzanotte i partecipanti sono invitati ad assistere alle procedure di montaggio dei carri allegorici.



Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30, sempre in Piazza Angelo Scandaliato, si può assistere ad uno spettacolo comico e ad un successivo spettacolo musicale. Nel pomeriggio, alle 18.30, si svolge la sfilata dei carri allegorici. Peppe Nappa è protagonista di un carro fuori concorso e apre ogni sfilata. Dietro di lui passano altri sei carri che partecipano al concorso ufficiale. Ogni carro è realizzato da un'associazione culturale composta da veri e artisti della cartapesta e dei movimenti, carico di decorazioni e illuminazioni. La sfilata avviene tra canti, balli, inni musicali recitazione di copioni originali che spiegano l'allegoria di ciascun carro.



Sabato 1 marzo alle ore 15.30 Peppe Nappa riceve simbolicamente le chiavi della città: subito dopo prende il via la sfilata dei carri allegorici nelle strade del centro storico, con musica e scherzi che continuano per tutto il pomeriggio. Lo spettacolo prosegue domenica 2 marzo, giornata dedicata al Carnevale dei bambini. In Piazza Angelo Scandaliato alle ore 11.00 i più piccoli possono divertirsi con l’animazione degli artisti di strada e dei più amati personaggi dei cartoni animati. Il pomeriggio, dalle 15.30, l’allegria continua con un’altra sfilata mascherata.



Lunedì 3 marzo si festeggia nuovamente partecipando ancora una volta alla sfilata dei carri per le vie del paese.

Tutto termina martedì 4 marzo alle ore 1.30 di notte, quando il carro di Peppe Nappa viene bruciato in uno spettacolare rogo alto 10 metri circondato dal fascino di fuochi piromusicali barocchi.



Per maggiori informazioni consultare www.ilcarnevaledisciacca.com