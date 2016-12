Sapori d’Italia: appuntamenti lungo lo Stivale

17:24 - Il mese di agosto presenta una ricca carrellata di appuntamenti per le buone forchette e per gli appassionati di ricette della tradizione. Da nord a sud, ecco alcune proposte di condivisione conviviale, tutte da gustare.

Tarquinia, in provincia di Viterbo, da venerdì 8 a domenica 10 agosto, ospita la “Sagra della tagliata maremmana”, una festa dedicata alla carne cotta alla brace e condita con olio extra vergine di oliva locale, aromatizzato al rosmarino o peperoncino. Quello che un tempo era uno dei centri nevralgici della civiltà etrusca, oggi è territorio di allevamento della vacca maremmana, un particolare tipo di bovino che viene cresciuto ancora allo stato brado come si è fatto per tanti secoli. Il ricco menù non prevede solo piatti a base di carne, ma anche affettati e melone, formaggi e dolci tipici della tradizione. Per i più piccoli, inoltre, è previsto un gustoso piatto a base di carne maremmana, cucinato sotto forma di hamburger.



A pochi chilometri di distanza, da lunedì 11 a domenica 19 agosto, si svolge la “Sagra degli Gnocchi” di San Lorenzo Nuovo. Questo appuntamento propone il primo piatto in quattro varianti diverse, tutte buonissime: con il classico ragù, con burro e salvia se non si ama il pomodoro, alla vodka per chi gradisce il gusto amarognolo del distillato e infine con il pesto, per chi non resiste al profumo del basilico fresco. Un’opportunità per assaggiare questo particolare tipo di pasta realizzata rigorosamente con patate dell'Alto Viterbese, che trovano proprio nei terreni di origine vulcanica, permeabili e ricchi di potassio, le condizioni ideali per il loro sviluppo.



Il 12 e il 13 agosto nell’antico borgo di Casaprota, in provincia di Rieti, torna anche l’appuntamento con la “Sagra delle fettuccine ai funghi porcini”, un gustoso primo piatto preparato con uova, farina, funghi porcini e olio extravergine di oliva. La ricetta, tipica della tradizione contadina, da queste parti viene realizzata con i prodotti tipici del posto: i funghi porcini che crescono abbondanti sui Monti Sabini e l’olio dal tipico colore giallo dorato con leggeri toni di verde; un prodotto dal sapore intenso e aromatico che era conosciuto e lodato già dagli antichi Romani. La Sagra si inserisce nel ricco programma del Ferragosto Casaprotano, che tra i tanti appuntamenti di rilievo propone, giovedì 14, il concerto gratuito di Donatella Rettore.



Il 30 e 31 agosto Subiaco, in provincia di Roma, ospita “Rajche, radici in comune”, un evento che permette a tutti i visitatori di vivere i suoni, i colori e i sapori di un tempo. Gli ospiti possono passeggiare per i vicoli e le piazzette del centro storico, assaggiando una selezione di 18 portate della cucina tipica del territorio, realizzate al momento con materie prime del posto; in abbinamento ai piatti, le aziende vinicole locali propongono i loro migliori prodotti, mentre la musica e i canti popolari fanno da allegra cornice alla festa.



Dal 28 agosto al 2 settembre la Proloco di Governolo, una località in provincia di Mantova, organizza la “Festa Centenaria”, un’occasione per stare in compagnia tra musica, divertimento e buon gusto. Il paese, ricco di storia gonzaghesca, viscontea e italiana, sorge là dove le acque del Mincio si consegnano al più grande fiume italiano, il Po. Nel 1983 la storia del fiume e del paese si separarono, con l’interramento dell’alveo storico dopo la paurosa piena del 1978, trasformandolo in quello che oggi possiamo vedere: un parco-giardino verde nel cuore del centro storico, utilizzato per eventi e feste popolari. I tornei sportivi, il palio delle contrade e l’esposizione dei prodotti agricoli sono le principali attrazioni di un programma ricco di eventi per una festa davvero imperdibile.



Il mese si chiude domenica 31 agosto all’insegna del gusto con un percorso di 4 chilometri fra le dolci colline delle Langhe del Barolo. Torna, infatti, l’appuntamento con la “Mangialonga di La Morra”, nel grazioso centro in provincia di Cuneo che basa la sua storia e la sua economia proprio sul Barolo. La manifestazione, giunta alla 28esima edizione, propone ai partecipanti di ogni età una passeggiata enogastronomica non competitiva tra piatti tipici e vigneti talmente belli da essere stati inseriti, proprio il mese scorso, tra i siti Patrimonio dell’UNESCO.