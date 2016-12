Salone Internazionale del Mobile 2014

13:00 - A Fiera Milano, Rho, dall’8 al 13 aprile torna il Salone Internazionale del Mobile, che con le biennali EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno, oltre al SaloneSatellite, porterà a Milano tutte le novità in fatto di arredo grazie a 2.400 espositori. A rendere ancora più interessante la manifestazione contribuirà anche un’importante proposta culturale la mostra “Dove vivono gli architetti” allestita al padiglione 9 che vedrà coinvolti otto grandi nomi dell’architettura internazionale.

SALONE DEL MOBILE 2014 - Milano, ancora una volta, si conferma capitale internazionale dell’arredo grazie al Salone Internazionale del Mobile. La manifestazione suddivisa in tre tipologie stilistiche: il settore Classico, Moderno e Design, insieme al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, vedrà scendere in campo oltre 1.400 espositori tra italiani ed esteri. La fiera vanta non solo la consolidata presenza delle aziende di settore più importanti, ma anche il nuovo ingresso di aziende del mondo dell’arredo quali: Hästens, Kvadrat, Iittala, Tom Dixon, e del settore moda, come Ferré, Pierre Cardin, Ungaro che vanno a rendere ancora più ricca la già ampia offerta merceologica.



Tornano a esporre anche significativi nomi quali Flötotto, Gebr. Thonet, SCP, Thonet, Treca, Wittmann. Mentre protagoniste della 20ª edizione di EuroCucina le migliori realtà italiane ed estere, quali Alno, Cesar, Dada, Mobalpa, Pedini, Schiffini, Valcucine distribuite nei quattro padiglioni a loro dedicati: il 9-11 e il 13-15. Accanto a EuroCucina poi l’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen), proposta dedicata al settore degli elettrodomestici da incasso e delle cappe d'arredo, presenterà prodotti, prototipi e progetti per la cucina del futuro. Anche a FTK si segnala la presenza di nuove aziende, quali Arçelik (Beko) e Sub-Zero Group (SubZero, Wolf), a riprova del prestigio della manifestazione.



In mostra al Salone Internazionale del Bagno verranno presentate tutte le novità in fatto di accessori e mobili per bagno, cabine doccia e impianti sauna, porcellana sanitaria, radiatori, rivestimenti, rubinetteria sanitaria e/o da cucina, vasche da bagno e idromassaggio. Alla biennale dedicata al bagno torneranno a esporre i propri prodotti Gessi e Sicis, che per la prima volta occuperà interamente i padiglioni 22-24 del quartiere fieristico di Rho. Numerose anche le nuove partecipazioni: Florim, Geberit, Graff, Kartell by Laufen, Ceramica Sant’Agostino.



Mentre il SaloneSatellite – dedicato ai giovani creativi –collocato nei padiglioni 13-15, riproporrà per il 5o anno il concorso SaloneSatellite Award che premia i 3 progetti migliori attinenti alle merceologie presenti in fiera e che ha lo scopo di favorire contatti mirati tra gli under 35 e le aziende espositrici del Salone. In più quest’anno all’importante e completa proposta commerciale del Salone viene affiancato, come da tradizione, un altrettanto prestigioso evento collaterale, curato da Francesca Molteni e Davide Pizzigoni, dal titolo “Dove vivono gli architetti”.



Allestita nel padiglione 9 la mostra racconta attraverso immagini le abitazioni private di otto importanti nomi dell’architettura internazionale: Shigeru Ban, Mario Bellini, David Chipperfield, Massimiliano e Doriana Fuksas, Zaha Hadid, Marcio Kogan, Daniel Libeskind e Bijoy Jain/Studio Mumbai. Una mostra che è anche uno spunto per una riflessione trasversale su modalità, esperienze e tendenze dell’abitare contemporaneo con l’obiettivo di raccontare cosa significa oggi progettare una casa. Infine per i più tecnologici c’è anche la possibilità di scaricare gratuitamente sul proprio smartphone la App aggiornata Salone del Mobile.Milano 2014 (disponibile per iPhone, iPad e i più diffusi dispositivi Android) al fine di agevolare la visita in fiera.

IL SALONE DEL MOBILE E LA CULTURA - La sempre più stretta collaborazione tra il Salone del Mobile e il Comune di Milano si esprime inoltre con due importanti iniziative. Il Salone del Mobile è infatti tra i sostenitori della mostra “Bernardino Luini e i suoi figli”, la grande retrospettiva dedicata a una figura fondamentale nella storia dell’arte del Rinascimento milanese e italiano curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, in collaborazione con l’architetto Piero Lissoni. L'esposizione, che resterà aperta al pubblico dal 9 aprile al 13 luglio 2014 nelle sale del piano nobile di Palazzo Reale e nella splendida Sala delle Cariatidi, racconterà lungo l'arco di un secolo, il Cinquecento, tutto il percorso artistico del pittore e dei suoi eredi, attraverso una selezione di oltre duecento opere. Inoltre anche quest’anno il Salone del Mobile offrirà l’ingresso gratuito ai musei civici di Milano: il Museo del Novecento, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, i Musei del Castello Sforzesco, Palazzo Morando, l'Acquario Civico, la Galleria d’Arte Moderna e il Museo del Risorgimento.



