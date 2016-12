Sagre d’Italia e tradizioni: nel Lazio, appuntamenti di gusto

13:44 - La provincia di Rieti offre, durante il fine settimana 2-3 agosto una ricca carrellata di appuntamenti per le buone forchette e per gli appassionati di ricette della tradizione. Cantalice, Monteleone Sabino, Ascrea e Rivodutri propongono tanti buoni sapori e simpatiche occasioni di condivisione conviviale, tutte da gustare.

Il caratteristico borgo di Cantalice, in provincia di Rieti, si veste a festa per la nona edizione del “Cammino dell’arte e del gusto”, cinque tappe artistiche e culinarie caratterizzate da prodotti biologici e a chilometro zero. Il tutto all’interno di uno scenario fatto di stradine strette e ciottolose, scalinate in pietra e affacci mozzafiato, tra spettacoli musicali e favolosi giochi di luce al led. Gli scorci più esclusivi del centro storico vengono illuminati per l’occasione da artisti che rendono magico ogni angolo della cittadina, mentre l’accoglienza dei coloratissimi “roboled” introducono i visitatori a una cena itinerante in cinque tappe con tutto il meglio della cucina locale.



A Monteleone Sabino, sempre in provincia di Rieti, si consiglia la Sagra delle Fettuccine alle Trebulana, un gustoso primo piatto preparato ancora oggi secondo un’antica ricetta. Per realizzarla vengono impastate farina e uova, e la sfoglia viene tirata a mano con il mattarello di legno: guai, però, a sbagliare lo spessore e soprattutto il taglio. Piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta sono il condimento ideale di questo gustoso piatto tutto da condividere per due sere consecutive sabato 2 e domenica 3 agosto a partire dalle ore 19.00.



A pochi chilometri di distanza si svolge la sagra della fettuccina al fungo porcino ad Ascrea, giunta alla 28esima edizione. Bruschette al fungo porcino, salsicce, fagioli e il buon vino paesano completano il ricco e gustoso menù. Inoltre, passeggiando tra gli stand allestiti per l’occasione, i visitatori possono assaggiare i migliori prodotti tipici della zona.



Torna anche l’appuntamento con la Sagra della Trota Biologica a Rivodutri. Bianca e salmonata, ma rigorosamente biologica, la trota è la grande protagonista di un gustoso menù da assaporare nel parco della Sorgente di Santa Susanna, trasparente specchio d'acqua dichiarato monumento naturale nel 1977. I visitatori possono assaggiare piatti tradizionali cucinati seguendo con rigore le ricette di un tempo: dai tranci di trota marinati e speziati sott’olio sabino, passando per gli allegri maccheroni alla trota tricolore e il filetto di trota in crosta di patate e zafferano, fino ai dolci tipici, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.