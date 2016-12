Rocca di Lonato: Artisti di strada e Incanti dal Mondo

13:49 - Il mondo della fantasia si trasforma in realtà, per incantare adulti e bambini con stupefacenti spettacoli di teatro di strada nella splendida cornice della Rocca di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L’appuntamento è con il Festival “Artisti di Strada e Incanti dal Mondo”, in programma dal 7 al 10 agosto. La rassegna ha una golosissima anteprima nella serata di martedì 29 luglio alle 21.15 in Piazza dei Martiri della Libertà, ai piedi della Rocca, con la spettacolare serata intitolata “Il Draaago”.

Lo spettacolo, allestito dal Teatro dei Venti e liberamente tratto da “Il Drago” di Evgenij Schwarz, propone la classica sfida tra il Cavaliere e la feroce creatura, in una realizzazione emozionante che prevede la presenza di uno spettacolare drago alto cinque metri. L’ingresso è libero. La storia si svolge in atmosfere che risalgono a 400 fa e ha tutti gli ingredienti della fiaba: si sono un drago feroce che terrorizza un villaggio, costretto a ingraziarsi la belva con doni e un tributo di sangue, una bella fanciulla destinata al sacrificio, e un cavaliere senza macchia e senza paura pronto ad accorrere in sua difesa. La fiaba si snoda tra atmosfere magiche e insieme un po’ infernali, che prendono vita grazie alle tecniche del teatro di strada, con trampoli, bastoni infuocati, maschere giganti, sputafuoco, e macchine teatrali. Particolarmente spettacolare è il drago gigante, ma ci sono anche cavalli rachitici ed altre emozionanti scenografie.



Dopo questa emozionante serata, la manifestazione “Artisti di Strada e Incanti dal Mondo” entra nel vivo: da giovedì 7 a domenica 10 agosto, ci sono quattro giorni di stupore e divertimento, con una cinquantina di spettacoli con funamboli, giocolieri, ballerini, acrobati, musici, clown, artisti del circo provenienti da tutto il mondo, ciascuno con una propria specificità. Il grande fascino del luogo - una delle fortificazioni più imponenti dell’Italia settentrionale, da cui si gode una splendida vista sul lago di Garda - , contribuisce a rendere unica la manifestazione e a creare un’occasione di festa capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età e di tutte le nazionalità. Gli spettacoli e le performances sono decine: si comincia al calar del sole e si va avanti in un crescendo di musica e colori fino a notte inoltrata.



Ci sono poi i piccoli ristoranti all’aperto con cucine etniche, della tradizione, vegana, crêperie; un Mercatino selezionato con prodotti artigianali, etnici e naturali; uno spazio per i libri; focus su culture remote, come la mostra “Ai confini del tempo” con i dipinti dell’artista mongolo Nyamaa Ganbat e oggetti di tradizione buddista. Ad accrescere il fascino delle serate in Rocca ci sono poi gli Angoli Magici, in cui si respira l’aria di terre lontane: c’è ad esempio il Souk marocchino, con il salone da tè, le bancarelle di spezie, profumi, ceramiche, la musica dal vivo di un suonatore di liuto arabo, o l’area dedicata ad “Uno sguardo a Oriente”.



ORARI - dalle 18.30 alle 24.00.

BIGLIETTI: adulti: 8 euro. Bambini fino a 12 anni: 2 euro

Il programma degli spettacoli e delle performances è disponibile online sul sito www.lonatoinfestival.it



