24 luglio 2014 Riviera Beach Games: a ciascuno il suo sport Le Olimpiadi dei Giochi da spiaggia, tra un tuffo in mare e una partita sul bagnasciuga

13:46 - Sulla Riviera Romagnola lo sport è da sempre un elemento trainante delle proposte turistiche. Puntando su questa formula fino al prossimo 3 agosto, la zona ospita i “Riviera Beach Games”, l’appuntamento che, dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica, propone in molte località giochi e attività sportive sulla sabbia aperte a tutti. La fase clou della manifestazione si concentra tra l’1 e il 3 agosto, ma ci sono già adesso tanti appuntamenti interessanti, che rendono il soggiorno in Riviera ancora più divertente.

Tante le iniziative proposte, dai giochi “classici” come beach tennis, beach volley, beach soccer e foot volley, a quelli strettamente legati al mare: regate, sfide in canoa, kajak e sup (le speciali tavole da surf che si “guidano” con un remo). Tra le attività emergenti, che nel 2014 stanno riscuotendo grande interesse, c’è l’Undernet beach soccer, una sfida a calcio, nata proprio dalle spiagge romagnole, che si gioca due contro due su un campo da beach volley, ma rigorosamente sotto rete. Particolarmente coinvolgenti anche le sfide di tiro alla fune e il podismo sulla spiaggia.



La fase clou della manifestazione si concentra, come abbiamo detto sopra, tra l’1 e il 3 agosto e propone numerosi eventi. Sabato 2 agosto a Bellaria Igea Marina si tiene la Riviera Beach Run, dall’1 al 3 si svolge una tappa del Campionato Italiano assoluto maschile di Beach Volley presso il Fantini Club di Cervia per festeggiare i 30 anni del beach volley; dal 30 luglio all’1 agosto si festeggia con la Notte Gialla di Cesenatico che quest’anno riserva molte sorprese e tre giornate dedicate al mondo del calcio.



L’evento rappresenta anche l’occasione per riunire tutti gli appassionati delle discipline regine dell’estate, coinvolgendo tutto il territorio in un momento unico. Partecipare alle “Olimpiadi” è anche l’occasione per una vacanza divisa tra sport, relax e divertimento. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.rivierabeachgames.it