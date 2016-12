Riminiwellness 2014: un mondo di sport e di energia

12:59 - A Rimini il fitness dà spettacolo. Riminiwellness apre i battenti per l’edizione 2014 e dà appuntamento al popolo dei palestrati e agli appassionati di fitness nella cornice di Rimini Fiera e sulla riviera romagnola che ospita feste ed eventi di spettacolo, dal 30 maggio al 2 giugno prossimi.

Anche quest’anno si attendono grandi numeri. “Nel 2013 - ricorda il direttore di Business Unit, Patrizia Cecchi - abbiamo raggiunto i 244.532 visitatori (pari a un +7% sul 2012) con grande affluenza di operatori, buyer e presenter. Tantissimi stranieri da 60 Paesi, con una massiccia partecipazione da Russia, Est Europeo, area del mediterraneo e Turchia”.



Come nella scorsa edizione, la manifestazione resta aperta dalle 9.30 alle 19.00, con accessi dagli ingressi SUD, OVEST, EST. E’ inoltre operativa la stazione ferroviaria interna di Rimini Fiera, che rende ancora più semplice raggiungere il quartiere fieristico.

Le aree espositive sono due: la sezione Wpro, riservata agli operatori e l’area Wfun, per il grande pubblico. Nell’area professionale torna Riabilitec, con le ultime frontiere della riabilitazione fisica e con convegni ed esperti del campo.



Nell’area Wfun, che accoglie il grande popolo degli appassionati, si trovano tutte le novità del mondo del fitness e del benessere, i quali hanno a disposizione 48 palchi per un coinvolgimento attivo e per seguire le lezioni più diverse, con 5 spazi pilates, 5 acqua, 4 danza, 4 indoor cycling, 16 fitness, 6 walking, 4 allenamento funzionale, 4 olistici. Tra le discipline più nuove segnaliamo il Country Fitness, la disciplina aerobica che utilizza musica country per dare ritmo ai movimenti, il nuovo corso della cultura fisica naturale con l'evento americano Muscle Mania, la parete di arrampicata rotante senza fine in playoutdoor. L’area acquatica è la più grande mai realizzata indoor: con 350 metri quadrati di vasche, per un totale di 1.200 metri cubi di acqua.

E ancora: più di 500 presenter provenienti da tutto il mondo, oltre 1500 ore di lezione. 70 convegni e incontri studio, 20 chilometri di riviera romagnola “in movimento” coinvolti con oltre 100 eventi notturni tra feste, aperitivi e serate in spiaggia e nei locali più trendy della riviera.

Tra le principali novità della kermesse, patrocinata da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Rimini, spicca l’iniziativa Food Well, una sezione dedicata ad incontri divulgativi sulla sana e corretta alimentazione. Agli stand delle aziende espositrici si possono assaggiare i prodotti e apprendere le tecniche di base della sana cucina con i migliori chef. Tra questi, una sezione, intitolata Bread Religion, è dedicata al pane, con presentazioni e degustazioni di alcuni panini gourmet dedicati agli sportivi. Realizzati con farina di Petra e lievito madre fresco, hanno basso indice glicemico, minor apporto di carboidrati, più fibre e più vitamine e anno parte di quattro menù a lento rilascio di energia, che saziano più a lungo, mangiando di meno e con più gusto. Ogni menù è dedicato a una diversa tipologia di sport: mountain bike, ciclismo da strada, nuoto e pilates/yoga, con pizze e panini dal profilo nutrizionale studiato sulle esigenze calorico-energetiche di chi pratica queste discipline.



Per informazioni, sito Internet www.riminiwellness.com/

