Rimini nel weekend diventa capitale del gelato

12:33 - Si conclude a Rimini il trionfale viaggio del gelato artigianale italiano in giro per il mondo: da venerdì 5 a domenica 7 settembre la città romagnola ospita la tappa conclusiva del “Gelato World Tour”, tra eventi golosi, giochi, contest mini-corsi e itinerari per la città. Assaggiando le mille dolcezze proposte dai maestri della gelateria, i visitatori sono chiamati a votare il migliore tra 24 gusti esclusivi e ad eleggere “World’s Best Gelato”, ovvero il gelato migliore del mondo.

Teatro di questo delizioso evento è il parco Fellini di Rimini. Durante i tre giorni della manifestazione, dalle 11 alle 24, ci si arma di palette e coppette per testare le creazioni dei più grandi Maestri gelatieri internazionali e le ricette messe a punto per la serata conclusiva di domenica, nella quale viene premiato il miglior gusto di gelato al mondo. Il 7 settembre viene anche estratto tra i visitatori il fortunato vincitore del concorso “Gelato for life” che per 10 anni avrà diritto ad un gelato gratis al giorno in una delle gelaterie del network di MyGelato App, l’applicazione gratuita che porta le gelaterie artigianali negli smartphone iOS e Android. Il “Villaggio” è aperto al pubblico, con ingresso libero.



Il Tour arriva a Rimini dopo aver conquistato i palati di tante città tra cui Roma, Valencia, Melbourne, Dubai, Austin e Berlino, per trasmettere la cultura del gelato italiano, prodotto alimentare artigianale fresco ed unico, al grande pubblico di tutto il pianeta. La città romagnola si conferma dunque grande capitale internazionale del gelato, dato il grande successo che riscuote annualmente il Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, ospitato nel mese di gennaio nel quartiere fieristico della città. Stavolta l’appuntamento per il pubblico è di fronte alla spiaggia più famosa d’Europa e di fianco al Grand Hotel reso celebre da Fellini nel film Amarcord.



Durante la manifestazione si scoprono i segreti del gelato artigianale partecipando gratuitamente alle dimostrazioni e incontrando i migliori Maestri gelatieri di tutto il mondo. Il Villaggio ospita infatti il corso della Carpigiani Gelato University “Che cosa è il gelato?”, il laboratorio didattico “La mia prima gelateria” condotto da IFI per raccontare come aprire e gestire una gelateria di successo, e ancora i mini corsi emozionali rivolti ai non addetti ai lavori dal titolo “Scopri i mille gusti del gelato”, organizzati da Mec3 e tenuti dai Maestri gelatieri della International School of Gelato. E visto che siamo freschi di Mundial, si può scoprire anche il Gelatinho, il gusto autentico del Brasile. Per la prima volta al mondo è anche possibile ammirare una vetrina gelato opera d’arte, premiata con l’oscar del design, il Compasso d’Oro: Bellevue di IFI.

Non mancano altri eventi divertenti e golosi tra cui, ad esempio, il premio ‘Spatola d’oro’ riservato al gelatiere che realizza la coppetta perfetta da 60 grammi; la Cookies Cup per il miglior assaggiatore, in grado di indovinare a occhi bendati il maggior numero di ingredienti di un gusto gelato, e ancora iniziative e giochi per bambini e famiglie.

Ogni giorno alle 14.30 lo chef Silver Succi è protagonista di inediti show cooking in cui racconta gli ingredienti, i passaggi, i segreti della realizzazione di piccoli capolavori culinari come il "risotto alle erbe fini, calamari saltati e gelato alla bufala” o la “selezione di pesci crudi e gelato al mojito”. Le gelaterie locali contribuiscono a guidare i visitatori lungo percorsi ideati in collaborazione con l’Università di Bologna, sulle strade dello shopping, del benessere, del divertimento e delle acque.

Per degustare i deliziosi prodotti, presso l’info-point all’interno del Villaggio. si può acquistare il Gelato Ticket (al costo di 7 Euro), per assaggiare a scelta otto dei 24 gusti disponibili e diventare parte della giuria, votare per il World’s Best Gelato e partecipare al concorso “Taste & Win!”



Tra i 24 gusti in gara segnaliamo, per nominarne almeno alcuni, il vincitore della tappa di Berlino, “Sapori d’oriente”, a base di yogurt, raffinato con cannella, variegato con cioccolato cardamomo con le nocciole; “Baci di Nocciola”, con il gusto della nocciola piemontese "Tonda Gentile Trilobata" abbinata ad una delle migliori miscele di cacao e del cioccolato fondente Ecuadoriano, con uno strato di caramello; “Sogno Esotico d’Estate”, al limone e lime con un tocco di basilico fresco e datteri secchi; “Miele con gnocchetti di pain d’èpices, cannella, burro e parmigiano”, secondo un’antica ricetta veneta che unisce gli gnocchi alla cannella e il pain d’épices; il semplice e intramontabile “Yogurt Miele e Noci” con sciroppo d’acero e noci di Sorrento; il “Cremoso alla nocciola con millefoglie, variegato gianduia e nocciole pralinate”; il “Mandorla Affogato”, un gelato alla vaniglia del Madagascar variegato con mandorle al caffè tostate e caramellate, caffè del Kenya e salsa di caramello salato; “Pavlova”, ispirato al dolce tipico australiano con base di meringa e purea di frutto della passione; “Cuor di Brontolo”, ironicamente dedicato al pistacchio di Bronte, in omaggio alla cittadina siciliana e al personaggio della favola di Biancaneve; “Delizia di ricotta e Cointreau”, con ricotta di pecora fresca farcito con pistacchi di Bronte e gocce di cioccolato criollo peruviano accompagnato da un amabile liquore all’arancia. Il “Gelato World Tour è organizzato da Carpigiani Gelato University e Sigep-Rimini Fiera, in partnership con Ifi (l’azienda italiana conosciuta in tutto il mondo per le sue vetrine per il gelato artigianale) e Mec3 (azienda leader di settore nella produzione di ingredienti per gelateria artigianale e pasticceria).



GELATO WORLD TOUR RIMINI – Date e orari: 5 -7 settembre, orario continuato 11 – 24;

Ingresso: gratuito e aperto al pubblico;

Gelato Ticket: 7 euro per otto gusti a scelta fra i 24 disponibili (acquistabile in loco).

Informazioni su www.gelatoworldtour.com/



