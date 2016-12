QuattroZampeinFiera: a Milano assieme al tuo amico peloso

15:57 - A Milano, il 7 e l’8 giugno presso il Parco Esposizioni Novegro si svolge QuattroZampeinFiera, la manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. L’occasione per divertirsi insieme, giocare in acqua, correre all’aperto e imparare a conoscere lo splendido mondo animale.

Un grande appuntamento per famiglie, bambini e ragazzi rigorosamente accompagnati da Fido e Micio. Nessuna competizione o gara di bellezza, ma solo un’occasione per trascorrere un weekend insolito con il proprio amico peloso. I due giorni prevedono un calendario ricco di attività all’aperto: i padroni possono mettere alla prova i loro cani negli esercizi sportivi più diversi come Aquadog, Dog Dance, Dog Agility, Retrieving, Disk Dog, Dog Trekking, Cani Cross, Dog Scootering, Dog Fitness, Shiatsu Pets e tante altre ancora.



Grazie ai consigli degli esperti del settore e delle Guardie Zoofile è possibile informarsi e ricevere consigli a proposito delle vacanze con gli animali, per esempio come spostarsi in auto e sui mezzi pubblici con loro. Una simpatica Area Test permette di verificare le affinità di coppia cane-padrone. Un’equipe di veterinari è a disposizione dei proprietari per approfondire varie tematiche di salute del cane e del gatto e rispondere a domande o soddisfare curiosità. C’è poi l’Unità di Soccorso Enpa che permette di visitare un’ambulanza veterinaria e scoprire come funziona.



Ampio spazio è dedicato alle mode legate al mondo animale: la “Luxury Box” è un’area in cui scoprire le eccellenze e i lussi dedicati ai nostri pet, imposti dagli ultimi trend ai padroni più fashion. Tra gli eventi più attesi il “Dog Carpet Show”, con spettacoli, intrattenimento e incontri con esperti. Sulla passerella, oltre alla musica e al divertimento, una sfilata di alcune delle razze canine italiane riconosciute dall’Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).

Infine, la novità di quest’anno è il “Felis World”, un intero padiglione dedicato al gatto e al suo mondo. L’occasione perfetta per conoscere le diverse razze feline, le abitudini di Micio e imparare a vivere in armonia con lui.

L’ingresso alla fiera è a pagamento: prezzo intero € 10; prevendita online € 6. Ingresso gratuito per i bambini 0-10 anni, e naturalmente per cani e gatti.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.quattrozampeinfiera.it