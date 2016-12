16:32 - Consumare il classico pic nic del Primo Maggio nella inconsueta cornice di stalattiti e stalagmiti, all’interno di un contesto naturale unico e spettacolare: è l’esperienza proposta dalla Pro Loco di Bellegra, in provincia di Roma, con “Primo maggio alle Grotte dell’Arco”. L’appuntamento è in località Cona”a 3 chilometri dal paese, dove si visitano con una giuda turistica le Grotte dell’Arco e si pranza al sacco in un ambiente incontaminato, nell’ampio punto ristoro allestito sui prati che circondano le grotte.

Bellegra, conosciuta come la “Città dei Panorami”, si trova a 815 metri d’altezza tra la Valle del Sacco e la Valle dell’Aniene in provincia di Roma. La visita alle grotte è una interessante esperienza all’interno di un vero e proprio gioiello naturalistico, lungo 350 metri di gallerie che si percorrono camminando su una comoda passerella, tra stalattiti, stalagmiti, inghiottitoi e camere. Qui si possono osservare anche gli esemplari della fauna di grotta, composta soprattutto da chirotteri e anfibi. Le Grotte si possono visitare a partire dalle ore 9 per tutta la giornata, a gruppi di 20 persone. Il biglietto di ingresso per la visita guidata è di 5 € per gli adulti e di 3 € per i bambini, ma sono previsti sconti all’ingresso per chi intende pranzare presso gli stand gastronomici allestiti nell’area. All’esterno delle Grotte, infatti, per la giornata del Primo Maggio è allestito un grande punto ristoro nel verde dei prati, con tavoli da pic-nic e un menù turistico per adulti e uno specifico per i bambini. Per loro c’è anche uno spazio gioco con animazione.



Per raggiungere Bellegra:

- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra. - Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra. Giunti a Bellegra seguire le indicazioni per le Grotte dell’Arco.



Informazioni sul sito Internet www.bellegra.eu.

Per conoscere le condizioni del meteo intempo reale consultare il sito www.meteo.it