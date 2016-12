Ponza Estate 2014: un mare di eventi

13:46 - A Ponza, fino al 15 settembre è di scena Ponza Estate 2014-L'Isola della Bellezza. L'isola sarà animata da più di 80 eventi tra spettacoli teatrali, musicali e culturali per tutti i gusti.

PONZA ESTATE 2014: ARTE, TEATRO E MUSICA - Tutti gli eventi della manifestazione, la maggior parte dei quali si svolgeranno negli angoli più pittoreschi, tra le caratteristiche stradine e sui due grandi palchi di Ponza, seppur di argomento diverso sono tutti accumunati da un filo di Arianna: la Bellezza. Ecco alcuni tra gli appuntamenti più importanti: a riguardo di musica Mare Nostrum Festival è una novità di questa edizione.

Dal 28 al 30 agosto sul palco di Giancos andranno in scena 3 grandi concerti di una band che si ispira alla tradizione sonora del Mediterraneo. Il festival apre con la band: ”Le Ninfe della Tammorra”, un racconto in musica sulle tradizioni popolari del sud Italia che si lascia contaminare da diverse etnie. Uno spettacolo coinvolgente, contornato da giochi di fuoco, percussioni e strumenti musicali caratteristici, danze rituali, costumi e coreografie d’impatto.

Il 29 invece è il momento del gruppo folk contemporaneo, i Terrasonora la cui musica si ispira a quella campana ma rielaborata in una chiave più attuale. Infine, il giorno 30, chiude l’evento il grande sassofonista James Senes. Fino ad agosto ci sarà anche la rassegna musicale “Onde Road” che vede artisti esibirsi nelle loro performance musicali attraverso le strade e le piazze della città. Tra gli appuntamenti più attesi: il 10 agosto Alan Sorrenti protagonista della Notte delle Stelle cadenti.

Siete degli appassionati di arti visive? Bene allora non potete perdervi le fotografie di Mimmo Jodice, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana ed altri grandi maestri della Fotografia italiana e la mostra di fotografia subacquea di Salvo Galano: Passaggio a Sud Est, installata sul fondo della baia di Frontone. Sempre a riguardo di arti visive a Ponza si potrà visitare anche la mostra “Lo Stracquo” dal termine ponzese che significa "ciò che il mare restituisce". Il progetto si ispira al rispetto per la natura e in particolare per il mare, in pratica tutto ciò che arriva dal mare viene trasformato in vere e proprie opere d’arte visitabili dal 1° agosto al 7 settembre 2014 presso il Museo Civico.

Per gli appassionati di teatro Ponza Estate 2014 offre invece la II edizione di Ponza ai confini del Mito che presenterà il nuovo spettacolo della compagnia Acts: “Sotto Ponzio Pilato” di Francesco Sala che andrà in scena dal 23 al 25 agosto. Mentre per i più piccoli sono previsti: lo spettacolo dei Teletubbies che il 16 agosto animerà il palco di Ponza, la performance lo ScostuMimo, rivelazione dell’anno di Italia's Got Talent, che andrà in giro nell’isola con i suoi artisti di strada (trampoli scostumati, megasfera trasparente, mimo itinerante)e il 3 agosto la Gara delle Bancarelle, il mercatino dei bambini a cura dell’associazione Calafelci.



Per maggiori informazioni: www.ponzaestate.it