Pizzighettone: a passeggio tra le Mura per la “Tre Giorni in Piazza”

14:12 - A Pizzighettone, in provincia di Cremona, da venerdì 16 a domenica 18 maggio torna la 26^ edizione de la “Tre Giorni in Piazza”, tradizionale e collaudato evento espositivo fatto di mostre, visite guidate, spettacoli collaterali e tanto divertimento.

Le trentaquattro Casematte delle mura di Via Boneschi sono la location perfetta per accogliere oltre un centinaio di espositori che propongono prodotti di artigianato, decoupage, specialità enogastronomiche e molto altro ancora. Gli ambienti dalla tipica volta a botte, tutti collegati tra loro all'interno delle antiche mura e un tempo destinati ad ospitare le truppe militari, sono oggi uno scenario suggestivo per ospitare mostre, eventi ed expo di vario genere. Il visitatore si trova così in un unico e grande percorso espositivo interamente al coperto all’interno della storica città fortificata, unica in Lombardia e tra le meglio conservate in alta Italia.



“Tre Giorni in Piazza” apre venerdì 16 dalle ore 20.30 alle 24.00 e prosegue nel pomeriggio e nella sera di sabato 17 Maggio, per concludersi domenica 18 dalle ore 10.00 alle 22.00. L’ingresso è, come da tradizione, totalmente gratuito, sia per gli expo sia per gli spettacoli collaterali.

Oltre agli stand presenti nelle casematte, altri spazi espositivi sono collocati all’interno del centro storico di Pizzighettone, cuore e salotto della città murata, che ospita anche numerose iniziative diurne e serali, con animazione, negozi aperti ed eventi itineranti dedicati al pubblico di tutte le età. Durante i tre giorni è possibile visitare mostre d'arte, visitare Pizzighettone Città Murata di Lombardia, i musei delle mura “Arti e Mestieri di una Volta” e “Delle Prigioni”. Per i bambini ci sono le prove gratuite di tiro con l'arco, gonfiabili, battesimo della sella.



Domenica 18 Maggio sono in programma l’apertura straordinaria del Museo Civico Pizzighettonese (ore 15-18), le crociere sull'Adda a bordo della motonave Mattei, animazione, intrattenimenti itineranti e trenino navetta di collegamento al centro storico dai parcheggi. Sempre domenica 18 maggio si svolge poi la terza edizione di “Pizzighettone in Fiore-Profumi e Colori di Primavera”, un’esposizione floreale nel centro storico in cui trovano spazio stand e bancarelle di fiori, bulbi, erbe aromatiche, composizioni primaverili e tante idee per fare più belle terrazze, balconi e giardini.



