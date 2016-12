Pisa in fiore: la città si trasforma in giardino

09:00 - Pisa, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, si trasforma in un grande giardino fiorito grazie alla V edizione di Fior di Città. Il percorso espositivo attraversa tutto il centro della città, nelle aree pedonali, proponendo numerosi appuntamenti divulgativi, divertenti e interattivi. L'evento vuole essere una bella occasione per promuovere in modo festoso e concreto la cultura del verde e della natura e il rispetto dell’ambiente, quali elementi essenziali nello sviluppo di un modo di vivere armonico e consapevole. Un buon motivo per rivedere e rivivere il centro della città toscana in un modo nuovo, pieno di colori e profumi.

FIORI, PIANTE E TANTI EVENTI DIVERTENTI E CREATIVI – Fior di Città vuole essere un’occasione per promuovere in modo festoso e concreto la cultura del verde e della natura e il rispetto dell’ambiente, quali elementi essenziali nello sviluppo di un modo di vivere armonico e consapevole. E ancora, favorire concretamente la conoscenza e la diffusione di prodotti e produttori normalmente esclusi dai circuiti commerciali. Produttori che per modalità di produzione, commercializzazione e consumo del cibo pongono in primo piano la sicurezza alimentare, il rispetto della stagionalità e il piacere di cucinare, valori e conoscenze verso cui è sempre più auspicabile un ritorno.



I principali protagonisti dell’evento sono le aziende ortoflorovivaistiche pronte ad esporre piante, sementi, attrezzature e pubblicazioni per il giardinaggio e la coltivazione dell’orto. L’area espositiva sarà affiancata da affascinanti allestimenti floreali e numerose iniziative, quali le vespe storiche in fiore, le istallazioni dei giovani artisti, l’area dedicata alla fotografia istantanea, il concorso fotografico, le dimostrazioni di tree climbling, i percorsi di giardinaggio per adulti e bambini, le degustazioni sensoriali dedicate al gusto e all’olfatto, le visite alle dimore storiche e ai giardini nascosti.



Il percorso parte da Borgo Largo e termina in Piazza Vittorio Emanuele II facendo tappa in Largo Ciro Menotti, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Palazzo Blu e Corso Italia. E per tutti gli appassionati d’arte, dopo il grande successo dell’edizione passata, torna “Giardino Artistico”, un vero e proprio giardino di opere d’arte nella splendida scenografia delle vie del centro storico di Pisa. 20 giovani artisti, infatti, si esibiranno, ogni giorno in una performance di live painting su grandi margherite di circa 150 cm di diametro. Ma Pisa in fiore non è solo passione per il verde, è anche tradizione e gusto. Una sezione della manifestazione, allestita in Piazza Vittorio Emanuele II, è infatti dedicata alla scoperta dei prodotti del territorio pisano, con delle aree espositive a cura della Bottega di filiera corta della Leopolda e della Bottega del Parco. Qui avrete l’opportunità di conoscere prodotti eccellenti del territorio, come il piattello pisano, un particolare tipo di fagiolo, l’olio, vari formaggi e il miele.



Quest’ultimo poi è il protagonista di 3 gusti diversi di gelato creati per l’occasione dalla Gelateria De’Coltelli grazie a 3 diverse tipologie di mieli proposte dalle aziende della Bottega della Leopolda. Inoltre per i più golosi all'interno di uno scenario tipicamente rurale con i trattori storici e gli attrezzi agricoli è possibile partecipare alle degustazioni offerte dalla FISAR - Federazione Italiana Sommelier e dall’ASCOE - Assaggiatori e Cultori Olio EVO, che presenteranno i vini e gli oli extra vergini di oliva delle aziende aderenti alla Bottega della Leopolda. Fiori, buoni sapori ma anche laboratori e attività didattiche pensati per i più piccoli.



Tra le tante iniziative da non perdere è sicuramente il laboratorio creativo per ragazzi per costruire api e fiori (venerdì pomeriggio e domenica, Borgo Largo), il corso di piccolo erpetologo per bambini (sabato e domenica ore 16/18, Borgo Largo) e l’appuntamento dal nome “Ci vuole un fiore” che insegnerà a tutti i partecipanti come creare bellissimi fiori di carta crespa e volti con le verdure, cantando insieme accompagnati dal piano e dal violino (sabato ore 16/18, Libreria Feltrinelli). Fior di Città è un evento promosso dal Comune di Pisa, dalla Fondazione Pisa, dall’Associazione Casa della Città Leopolda, in collaborazione con la Regione Toscana, la Camera di Commercio di Pisa, il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, la Facoltà di Agraria, l’Orto Botanico, l’Università di Pisa, le associazioni di categoria e le associazione culturali e ambientaliste.



Per maggiori informazioni: www.pisainfiore.it